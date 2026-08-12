Εθνική μπάσκετ: Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το φιλικό με την Πολωνία στο T- Center

Η Εθνική μπάσκετ θα κοντραριστεί με την Πολωνία (22/08/26, 22:00) για να προετοιμαστεί ενόψει του παραθύρου του Αυγούστου για τα προκριματικά του Mundobasket και η ΕΟΚ ανακοίνωσε ότι κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το ματς.

Στο παράθυρο των προκριματικών του Αυγούστου η Εθνική μπάσκετ θα αναμετρηθεί με την Ουκρανία στη Ρίγα (28/08/26) και την Ισπανία στο T- Center (31/08/26) με στόχο το 2 στα 2 για να μπει σε τροχιά πρόκρισης στο Mundobasket.

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Η ανακοίνωση της ΕΟΚ για τα εισιτήρια του φιλικού με την Πολωνία

«Η Εθνική Ανδρών δίνει το πρώτο της φιλικό προετοιμασίας εν όψει του τέταρτου «παραθύρου» για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Η ελληνική ομάδα υποδέχεται την Πολωνία στο Telekom Center Athens το Σάββατο 22 Αυγούστου στις 20:00 και μπορείτε να εξασφαλίσετε τη θέση σας στο πλευρό της «επίσημης αγαπημένης» με ένα κλικ ΕΔΩ.

Τα εισιτήρια είναι διαθέσιμα από σήμερα (12/8) στις 14:00 μέσα από την πλατφόρμα της ticketmaster. Για την αγορά εισιτηρίου απαιτούνται ονοματεπώνυμο και αριθμός ταυτότητας. Οι φίλαθλοι παρακαλούνται να συμπληρώνουν σωστά τα στοιχεία τους, καθώς θα γίνει αυστηρός έλεγχος ταυτοπροσωπίας. Για οποιαδήποτε απορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο eok-tickets@basket.gr.

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Η είσοδος για τα παιδιά ηλικίας έως πέντε (5) ετών είναι δωρεάν χωρίς εξασφαλισμένη θέση. Για εισιτήρια ΑμεΑ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την ticketmaster στο (+30) 211 19 81 535, καθημερινά 10:00–20:00. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα αποστέλλονται στο eok-tickets@basket.gr.

Σας περιμένουμε στο Telekom Center Athens, #pantadipla στο πλευρό της Επίσημης Αγαπημένης! Κλείστε την δική σας θέση ΕΔΩ!».