Ο Μάικ Τάισον προσπαθούσε να ρίξει τα επίπεδα αδρεναλίνης του για να μην τόσο επικίνδυνος στο ρινγκ, κάνοντας σεξ στα αποδυτήρια λίγο πριν τους αγώνες. Ο θρύλος της πυγμαχίας μάλιστα είχε «αδυναμία» στις θαυμάστριες που τον επισκεπτόντουσαν στα αποδυτήρια λίγες ώρες ή ακόμη και λεπτά πριν αρχίσει ο εκάστοτε αγώνας του.

«Ο μεγαλύτερος φόβος του ήταν ότι θα σκότωνε κάποιον σε εκείνο το ρινγκ. Ήξερε ότι μπορούσε να το κάνει» ανέφερε στην Sun πρώην συνεργάτης του Μάικ Τάισον. «Ένα από τα μεγαλύτερα μυστικά του Μάικ ήταν ότι έπρεπε να κάνει σεξ στα αποδυτήρια πριν από τους αγώνες. Θα έπρεπε να βρω έναν γκρουπ, δεν είχε σημασία ποιες ήταν. Ήταν σαν να έλεγε “αν δεν… αποφορτιστώ, θα σκοτώσω αυτόν τον τύπο αμέσως”. Ο Μάικ έπρεπε να χαλαρώσει και να αποσυμπιέσει κάπως τη δύναμή του. Έτσι είχα κορίτσια κρυμμένα σε μπάνια και αποδυτήρια» λέει χαρακτηριστικά ο Rudy Gonzalez, o άλλοτε σωματοφύλακας και σοφέρ του μποξέρ.

«Ήμουν εκεί στο ρινγκ και είδα αυτούς τους τεράστιους άντρες να κλαίνε, τα κόκαλα να θρυμματίζονται ή το αίμα τους να πετιέται παντού. Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι ο Μάικ ήταν σαν ένα τρένο που συγκρούονταν μαζί τους. Το να κάνει σεξ ήταν ο τρόπος του να αποσυμπιέσει τη δύναμή του και να χαλαρώσει λίγο» σημειώνει ο πρώην σωματοφύλακας και φίλος του.

