Απολύθηκε ο Βλάνταν Ίβιτς από τη Γουότφορντ

Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Γουότφορντ αποτελεί ο Βλάνταν Ίβιτς, όπως ανακοίνωσε ο αγγλικός σύλλογος.

Λίγες ώρες μετά την ήττα της από τη Χάντερσφιλντ (2-0), που την έριξε στην 5η θέση της βαθμολογίας στην Championship, η Γουότφορντ ανακοίνωσε το “διαζύγιο” της με τον Βλάνταν Ίβιτς.

Ο πρώην προπονητή του ΠΑΟΚ απολύθηκε τέσσερις μόλις μήνες μετά την πρόσληψή του στις «σφήκες», έχοντας νωρίτερα κατακτήσει δύο σερί πρωταθλήματα στο Ισραήλ με τη Μακάμπι.

«Η Γουότφορντ επιβεβαιώνει την άμεση αποχώρηση του προπονητή Βλάντιμιρ Ιβιτς. Ολόκληρο το τεχνικό επιτελείο του Ιβιτς απομακρύνεται επίσης από το ‘Βίκαρεϊτζ Ρόουντ’. Οι ‘σφήκες’ ευχαριστούν τον Ιβιτς και το επιτελείο του για τις προσπάθειες τους αυτήν τη σεζόν και τους εύχονται επιτυχία στο μέλλον κάπου αλλού. Το κλαμπ δεν θα προβεί σε οποιοδήποτε άλλο σχόλιο», ήταν η σχετική ανακοίνωση των Λονδρέζων.

ℹ️ Watford FC confirms the departure of Head Coach Vladimir Ivić with immediate effect.