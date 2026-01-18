Αποτελέσματα NBA: Ήττα για τους Λος Άντζελες Λέικερς, πήραν το ντέρμπι με τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς οι Σαν Αντόνιο Σπερς

Με τον Λούκα Ντόντσιτς εκτός αγώνα, οι Λος Άντζελες Λέικερς γνώρισαν την ήττα με 132-116 από τους Πόρτλαντ Μπλέιζερς στο NBA, παρά το παραλίγο triple double του Λεμπρόν Τζέιμς.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς συνεχίζουν να “παλεύουν” με τις απουσίες, αλλά πλέον κινδυνεύουν να βρεθούν εκτός πρώτης 6άδας στην κατάταξη της Δύσης στο NBA, αφού η ήττα από τους Πόρτλαντ Μπλέιζερς ήταν η δεύτερη συνεχόμενη και τους έφερε σε απόσταση… αναπνοής από τους 7ους Φοίνιξ Σανς, που “άλωσαν” 106-99 τη Νέα Υόρκη.

Οι “λιμνάνθρωποι” είχαν εκτός τους Ντόντσιτς και Έιτον, με τον Λεμπρόν να έχει 20 πόντους με 9 ριμπάουντ και 8 ασίστ, αλλά να μην καταφέρνει να σταματήσει τους Σαρπ, Λοβ και Γκραντ, που είχαν μόνοι τους 11/20 τρίποντα στο ματς.

Το μεγάλο ντέρμπι της βραδιάς όμως, ήταν το Σαν Αντόνιο Σπερς – Μινεσότα Τίμπεργουλβς, όπου ο Βίκτορ Γουενμπανιάμα με τον Άντονι Έντουαρντς έδωσαν μία φοβερή παράσταση, πριν πάρει τη νίκη ο Γάλλος σούπερ σταρ με 126-123.

Ο ηγέτης των “λύκων” τελείωσε το ματς με 55 πόντους, με τον Γουενμπανιάμα να έχει 39 πόντους με 9 ριμπάουντ και 2 τάπες, αλλά και τον Φοξ δίπλα του, με 25 πόντους και 12 ασίστ.

Τα αποτελέσματα στο NBA

Ντάλας Μάβερικς – Γιούτα Τζαζ 138-120

Ατλάντα Χοκς – Μπόστον Σέλτικς 106-132

Νιου Γιορκ Νικς – Φοίνιξ Σανς 99-106

Ντιτρόιτ Πίστονς – Ιντιάνα Πέισερς 121-78

Μαϊάμι Χιτ – Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ 122-120

Σαν Αντόνιο Σπερς – Μινεσότα Τίμπεργουλβς 126-123

Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς – Σάρλοτ Χόρνετς 136-116

Ντένβερ Νάγκετς – Ουάσινγκτον Γουίζαρντς 121-115

Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς – Λος Άντζελες Λέικερς 132-116