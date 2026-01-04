Αποτελέσματα NBA: Ήττα σοκ για Σπερς στο Σαν Αντόνιο, ο Ντέιβις «καθάρισε» το ντέρμπι του Τέξας

Εντυπωσιακό αποτέλεσμα για τους Μπλέιζερς μέσα στο Σαν Αντόνιο. Η ομάδα του Πόρτλαντ έδειξε από την αρχή του αγώνα της διαθέσεις της και επικράτησε των Σπερς με 115-110 βελτιώνοντας το ρεκόρ τους στο φετινό NBA (16-20), με τους γηπεδούχους να πέφτουν στο 25-10.

Ο Ντένι Αβντίγια έκανε ένα ένα εκπληκτικό ματς για τους Μπλέιζερς, έχοντας 29 πόντους, 11 ριμπάουντ και 10 ασίστ, με τον Τζούλιαν Σαμπάνιε να ξεχωρίζει για τους Σπερς με 20 πόντους, 10 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έχοντας σε μεγάλη βραδιά τον Άντονι Ντέιβις, οι Ντάλας Μάβερικς επικράτησαν εντός έδρας των Ρόκετς με 110-104 -στο ντέρμπι του Τέξας- ανεβαίνοντας το ρεκόρ τους στο 13-23, την ώρα που το φιλοξενούμενοι υποχώρησαν στο 21-11

Ο Άντονι Ντέιβις πέτυχε double-double με 26 πόντους, 12 ριμπάουντ και 3 ασίστ και ήταν ο κορυφαίος των Ντάλας Μάβερικς και του… παρκέ. Από τους Χιούστον Ρόκετς ξεχώρισε ο Κέβιν Ντουράντ, ο οποίος σημείωσε 34 πόντους, μάζεψε 5 ριμπάουντ και μοίρασε 7 ασίστ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε άλλο ματς για το NBA, οι Φιλαδέλφεια 76ers νίκησαν 130-119 τους Νικς στη Νέα Υόρκη, έχοντας πέντε παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων. Κορυφαίος των φιλοξενούμενων (ανέβασαν το ρεκόρ τους στο 19-14) ήταν ο Τάιρις Μάξεϊ, ο οποίος τελείωσε τον αγώνα με 36 πόντους. Ο Ζοέλ Εμπίντ έκανε double double με 26 πόντους και δέκα ριμπάουντ.

Οι Νικς έπεσαν στο 23-12, με τον Τζέιλεν Μπράνσον να σταματάει στους 31 πόντους. Ο Καρλ-Άντονι Τάουνς έκανε double double με 23 πόντους και 14 ριμπάουντ, ενώ ο Μάιλς ΜακΜπράιντ πρόσθεσε 20 πόντους.

Τα αποτελέσματα στο NBA

Χιτ – Τίμπεργουλβς 115-125

Νικς – 76ers 119-130

Ράπτορς – Χοκς 134-117

Μπουλς – Χόρνετς 99-112

Σπερς – Μπλέιζερς 110-114

Μάβερικς – Ρόκετς 110-104