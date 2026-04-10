Αποτελέσματα NBA: Οι Νικς πήρα το ντέρμπι της Ανατολής κόντρα στους Σέλτικς

Ο Λεμπρόν Τζέιμς οδήγησε τους Λέικερς στην ανατροπή και τη νίκη επί των Γουόριορς
Οι Νιου Γιορκ Νικς επικράτησαν εντός έδρας 112-106 των Μπόστον Σέλτικς, σε μια “μάχη” που δεν αποκλείεται να τη δούμε και στα playoffs του NBA.

Κορυφαίος των Νικς (ρεκόρ 52-28) ήταν ο Τζος Χαρτ με 26 πόντους. Ο Τζέιλεν Μπράνσον έκανε double double με 25 πόντους και δέκα ασίστ, ενώ “διπλός” ήταν και ο Καρλ-Άντονι Τάουνς με 16 πόντους και 12 ριμπάουντ.

Για τους Σέλτικς ((54-26)), ο Τζέισον Τέιτουμ σημείωσε double double με 24 πόντους και 13 ριμπάουντ. Ο Πέιτον Πρίτσαρντ σημείωσε 23 πόντους, ενώ ο Μπάιλορ Σάιερμαν σταμάτησε στους 20 πόντους.

Με τον Λεμπρόν Τζέιμς να κάνει μια “μεγάλη” εμφάνιση και οι Λος Άντζελες Λέικερς πέρασαν με 119-103 από την έδρα των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς και ανέβασαν το ρεκόρ τους στο 51-29.

Ο Λεμπρόν Τζέιμς ήταν καθοριστικός, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 26 πόντους, 11 ασίστ και 8 ριμπάουντ. Ο 41χρονος είχε εξαιρετικά ποσοστά (11/17 σουτ), δείχνοντας ότι παραμένει σε υψηλό επίπεδο, αλλά δεν είχε την ευκαιρία να τεθεί για μια ακόμα φορά αντιμέτωπος με τον Στεφ Κάρι. Οι Γουόριορς επέλεξαν να τον προστατεύσουν, αποφεύγοντας τη συμμετοχή του σε back-to-back αγώνες, μετά την πρόσφατη επιστροφή του από τραυματισμό στο γόνατο.

Το ματς ήταν και η τελευταία εντός έδρας εμφάνιση των Γουόριορς στη regular season, με την ομάδα να στρέφεται πλέον στο play-in τουρνουά, από τη 10η θέση της Δύσης (ρεκόρ 37-43). Οι Μπράντιν Ποτζιέμσκι και Νέιτ γουίλιαμς σημείωσαν από 17 πόντους για τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, ενώ ο Τσαρλς Μπάσεϊ συνέχισε τις καλές εμφανίσεις με double-double (12 πόντοι και 13 ριμπάουντ).

Τα αποτελέσματα στο NBA

Ράπτορς-Χιτ 128-114

Γουίζαρντς-Μπουλς 108-119

Νετς-Πέισερς 94-123

Νικς-Σέλτικς 112-106

Ρόκετς-Σίξερς 113-102

Γουόριορς-Λέικερς 103-119

Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Ράγιο Βαγεκάνο – ΑΕΚ ανάλυση: Τα «κιτρινόμαυρα» λάθη, ο μοιραίος Κοϊτά και η σύμπτωση μιας θρυλικής πρόκρισης, 49 χρόνια μετά
Η Ένωσης που "πλήρωσε" λάθη και αναποτελεσματικότητά, ο Κοϊτά που δεν τα έβαλε, ο Γιόβιτς που δεν βοήθησε, αυτοί που ξεχώρισαν και το... έπος που θέλει να επαναλάβει
