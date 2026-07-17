Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε ξεναγήθηκε στο Telekom Center: Κοιτούσε αποσβολωμένος τα λάβαρα του Παναθηναϊκού

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός κινείται στους ρυθμούς του Γκέρσον Γιαμπουσέλε, ο οποίος βρίσκεται στην Ελλάδα από το απόγευμα της Πέμπτης (16/7/2026).
Το πρωί της Παρασκευής (17/6/2026) ο 31χρονος διεθνής Γάλλος φόργουορντ ξεναγήθηκε στο Telekom Center, παίρνοντας μία γεύση από το νέο “σπίτι” του. Ο Γιαμπουσέλε επισκέφτηκε τους χώρους του γυμναστηρίου, είδε τις αφίσες με τα τρόπαια των «πρασίνων» και βγήκε φωτογραφίες σε διάφορα σημεία του γηπέδο.
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Ο Γάλλος ψηλός φάνηκε, μάλιστα, να τα… χάνει, αντικρίζοντας τα λάβαρα του Παναθηναϊκού στην οροφή του γηπέδου.
New home. New chapter. @yabusele28 is here! #WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 pic.twitter.com/yf7ghh9J7u— Panathinaikos BC (@Paobcgr) July 17, 2026
Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε δείχνει ιδιαίτερα ευχαριστημένος από τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό και έχει προλάβει να αγαπηθεί πολύ από τον κόσμο του τριφυλλιού, πριν καν φορέσει την πράσινη φανέλα.