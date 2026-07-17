Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε ξεναγήθηκε στο Telekom Center: Κοιτούσε αποσβολωμένος τα λάβαρα του Παναθηναϊκού

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός κινείται στους ρυθμούς του Γκέρσον Γιαμπουσέλε, ο οποίος βρίσκεται στην Ελλάδα από το απόγευμα της Πέμπτης (16/7/2026).

Το πρωί της Παρασκευής (17/6/2026) ο 31χρονος διεθνής Γάλλος φόργουορντ ξεναγήθηκε στο Telekom Center, παίρνοντας μία γεύση από το νέο “σπίτι” του. Ο Γιαμπουσέλε επισκέφτηκε τους χώρους του γυμναστηρίου, είδε τις αφίσες με τα τρόπαια των «πρασίνων» και βγήκε φωτογραφίες σε διάφορα σημεία του γηπέδο.

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Ο Γάλλος ψηλός φάνηκε, μάλιστα, να τα… χάνει, αντικρίζοντας τα λάβαρα του Παναθηναϊκού στην οροφή του γηπέδου.

Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε δείχνει ιδιαίτερα ευχαριστημένος από τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό και έχει προλάβει να αγαπηθεί πολύ από τον κόσμο του τριφυλλιού, πριν καν φορέσει την πράσινη φανέλα.