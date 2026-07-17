Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η απάντησή του στα ελληνικά που δεν κατάλαβε κανείς στην παρουσίασή του από τους Χιτ

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παρουσιάστηκε από τους Χιτ και ανάμεσα στους δημοσιογράφους στη συνέντευξη Τύπου βρέθηκε και η Ελληνοαμερικανίδα Τρις Χριστάκις, η οποία τον ρώτησε στα ελληνικά γιατί επέλεξε την ομάδα του Μαϊάμι να συνεχίσει την καριέρα του.

Ο νέος σούπερ σταρ των Χιτ, Γιάννης Αντετοκούνμπο, είχε την επιλογή να απαντήσει στα αγγλικά ή στα ελληνικά και διάλεξε το δεύτερο. Ο κορυφαίος Έλληνας μπασκετμπολίστας αναφέρθηκε στην παρουσία του Μπαμ Αντεμπάγιο και του Έρικ Σπόελστρα, αλλά και την πόλη του Μαϊάμι, την οποία χαρακτήρισε ζεστή και φιλική.

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Παράλληλα, υποστήριξε ότι έχει οικογένεια που μένει εκεί εδώ και χρόνια, ενώ εκεί γνώρισε και τη σύζυγό του, Μαράια.

Μόλις ολοκλήρωσε την απάντησή του στα ελληνικά, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο διαπίστωσε ότι κανείς στην αίθουσα Τύπου δεν κατάλαβε τίποτα και με χιούμορ είπε στα αγγλικά «Μόλις της είπα ότι δεν τη συμπαθώ», σκορπώντας το γέλιο στους υπόλοιπους δημοσιογράφους.

Miami got a lot more Greek today! Welcome to Miami, Giannis @Giannis_An34 pic.twitter.com/JtIjVWJWmO — Trish Christakis (@TrishChristakis) July 17, 2026

«Πιστεύω πως η καινούργια σεζόν θα είναι σίγουρα δύσκολη. Οποιαδήποτε NBA σεζόν παίζεις με 82 παιχνίδια δεν είναι εύκολο. Είναι μακρύ το ταξίδι, είμαι ενθουσιασμένος που έχω ένα παίκτης σαν τον Μπαμ δίπλα μου που θα με στηρίζει και ξέρω ότι θα βγάζει ένα πάρα πολύ βάρος από πάνω του. Σίγουρα, όταν κοιτάς τον πάγκο και βλέπεις έναν έμπειρο προπονητή σαν τον Έρικ Σπλόστρα κάνει τη δουλειά σου πολύ πιο εύκολη, γιατί ξέρεις ότι θα σε βάζει σε σωστές καταστάσεις για να είσαι επιτυχημένος όταν παίζεις.

Το Μαϊάμι μου αρέσει γιατί είναι πολύ οικογενειακή και φιλική πόλη. Έχω οικογένεια που μένει στο Μαϊάμι χρόνια, γνώρισε τη γυναίκα μου. Είναι μία ζεστή πόλη και είναι καλό για εμένα όσο μεγαλώνω σε ηλικία. Για αυτό διάλεξα το Μαϊάμι», ήταν η δήλωση του Γιάννη Αντετοκούνμπο.