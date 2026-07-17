Παναθηναϊκός: Ο Ντέσερς μπήκε σε μέρος του προγράμματος

Ο Σίριλ Ντέσερς μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του στη δράση με τον Παναθηναϊκό.

Ο Νιγηριανός φορ ακολούθησε μέρος του προγράμματος της σημερινής (17/7/2026) προπόνησης του Παναθηναϊκού και στόχος του είναι να είναι διαθέσιμος σε περίπου τρεις εβδομάδες.

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Από την πλευρά του, ο Φακούντο Πελίστρι προπονήθηκε σε φουλ ρυθμούς, ενώ θεραπεία ακολούθησαν οι Καλάμπρια και Ίνγκασον.

Οι Πράσινοι χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ. Όσοι αγωνίστηκαν ως βασικοί στο παιχνίδι κόντρα στη Ραπίντ Βιέννης ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας, ενώ οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με rondo, ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και ολοκλήρωσαν με παιχνίδια ένας εναντίον ενός και τρεις εναντίον τριών.