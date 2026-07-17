Trish Christakis: Ποια είναι η Ελληνοαμερικανίδα δημοσιογράφος που μίλησε ελληνικά με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στο Μαϊάμι

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παρουσιάστηκε την Πέμπτη (16/7/2026) από τους Μαϊάμι Χιτ, σε μία συνέντευξη Τύπου, όπου την παράσταση έκλεψε η Ελληνοαμερικανίδα δημοσιογράφος, Trish Christakis, με την ερώτηση στα ελληνικά που έκανε στον Greek Freak.

Η ίδια κάλεσε, μάλιστα, τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να απαντήσει σε όποια γλώσσα επιθυμεί, δίνοντας του την επιλογή να μιλήσει στα αγγλικά, αλλά ο Έλληνας σούπερ σταρ των Χιτ επέλεξε τα ελληνικά.

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Όταν τελείωσε, μάλιστα, αντιλήφθηκε πως κανείς στην αίθουσα Τύπου δεν είχε καταλάβει τι είχε απαντήσει και αστειεύτηκε λέγοντας «της είπα ότι δεν την συμπαθώ» για να ξεσπάσουν όλοι στα γέλια.

Miami got a lot more Greek today! Welcome to Miami, Giannis @Giannis_An34 pic.twitter.com/JtIjVWJWmO — Trish Christakis (@TrishChristakis) July 17, 2026

«Πιστεύω πως η καινούργια σεζόν θα είναι σίγουρα δύσκολη. Οποιαδήποτε NBA σεζόν παίζεις με 82 παιχνίδια δεν είναι εύκολο. Είναι μακρύ το ταξίδι, είμαι ενθουσιασμένος που έχω ένα παίκτης σαν τον Μπαμ Αντεμπάγιο δίπλα μου που θα με στηρίζει και ξέρω ότι θα βγάζει ένα πάρα πολύ βάρος από πάνω του.

Σίγουρα, όταν κοιτάς τον πάγκο και βλέπεις έναν έμπειρο προπονητή σαν τον Έρικ Σπλόστρα κάνει τη δουλειά σου πολύ πιο εύκολη, γιατί ξέρεις ότι θα σε βάζει σε σωστές καταστάσεις για να είσαι επιτυχημένος όταν παίζεις.

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Το Μαϊάμι μου αρέσει γιατί είναι πολύ οικογενειακή και φιλική πόλη. Έχω οικογένεια που μένει στο Μαϊάμι χρόνια, γνώρισε τη γυναίκα μου. Είναι μία ζεστή πόλη και είναι καλό για εμένα όσο μεγαλώνω σε ηλικία. Για αυτό διάλεξα το Μαϊάμι», ήταν η απάντηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο στα ελληνικά

Ποια είναι η Trish Christakis

Η 32χρονη δημοσιογράφος έχει μεγαλώσει στο Σικάγο. Ολοκλήρωσε τις σπουδές της στο Πανεπιστήμιο του Illinois Urbana-Champaign με ειδίκευση στη δημοσιογραφία και εργάστηκε με μεγάλη επιτυχία στο στο CBS News Miami.

Κάλυψε μεγάλα αθλητικά γεγονότα, όπως το NBA, το NHL, το κολεγιακό μπάσκετ και το MLB, ενώ τους τελευταίους μήνες πήρε… μεταγραφή στο NBC 6 South Florida.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Trish Christakis (@trish_cee)

Παρακολουθεί το ρεπορτάζ όλων των ομάδων του Μαϊάμι σε κάθε σπορ. Των Χιτ στο NBA, των Ντόλφινς στο NFL αλλά και της Ίντερ Μαϊάμι στο MLS,

Η Trish Christakis έχει ιδιαίτερη λατρεία στο ποδόσφαιρο και ο αγαπημένος της παίκτης δεν θα μπορούσε να ήταν άλλος από τον Λιονέλ Μέσι, ο οποίος αγωνίζεται στην Ίντερ Μαϊάμι.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Trish Christakis (@trish_cee)

«Το να παίζω ποδόσφαιρο όλη μου τη ζωή και να γίνω επαγγελματίας ήταν πάντα το μεγαλύτερο όνειρό μου. Αλλά το να πληρώνομαι για να καλύπτω την καριέρα του Μέσι, είναι περισσότερο από αυτό που μπορούσα να φανταστώ», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά η ίδια.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Trish Christakis (@trish_cee)

Σε παλαιότερη ανάρτησή της, η Ελληνοαμερικανίδα δημοσιογράφος, η οποία επισκέπτεται συχνά την Ελλάδα, είχε αποκαλύψει ότι υποστηρίζει τον Ολυμπιακό.