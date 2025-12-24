Αποτελέσματα NBA: Οι Σπερς νίκησαν ξανά τους Θάντερ και οι Σανς έκαναν «πάρτι» κόντρα στους Λέικερς

Λίγες ημέρες μετά τη νίκη στον μεταξύ τους ημιτελικό του NBA Cup, οι Σπερς πήραν επιβλητικό εντός έδρας αποτέλεσμα επί των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ (130-110).
Ο Κέλντον Τζόνσον με 25 πόντους ήταν ο κορυφαίος για τους Σπερς, που βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 22-7, ενώ για τους Θάντερ που έπεσαν 26-4 ξεχώρισε ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ που είχε 33 πόντους, 3 ριμπάουντ και 8 ασίστ.
Σε άλλο ματς για το NBA που έγινε στο Φοίνιξ, οι Σανς έστησαν… πάρτι απέναντι στους Λος Άντζελες Λέικερς, επικρατώντας με 132-108. Στο 16-13 ανέβηκαν οι νικητές και στο 19-9 έ[εσαν οι ηττημένοι.
Ο Μαρκ Γουίλιαμς με 18 πόντους, 9 ριμπάουντ και 2 ασίστ έκανε μεγάλη ζημιά στους Λέικερς στο «ζωγραφιστό», με τον Λεμπρόν Τζέιμς να διασώζεται από το «ναυάγιο» των «Λιμνανθρώπων» έχοντας 23 πόντους, 2 ριμπάουντ και 6 ασίστ.
Την σταθερή τους πορεία διατήρησαν οι Πίστονς, που επικράτησαν μέσα στο Ντιτρόιτ των Σακραμέντο Κινγκς με 136-127. Στο 24-6 το ρεκόρ των νικητών, ενώ οι «βασιλιάδες» έπεσαν στο 7-23.
Οι Πίστονς είχαν επιθετική πολυφωνία, με τον Χάρις να έχει 24 πόντους, τον Κάνιγχαμ 23 πόντους και 14 ασίστ, ενώ ο Ντιούρεν σταμάτησε στους 23 πόντους, με 13 ριμπάουντ. Για τους Κινγκς πάλεψε ο ΝτεΡόζαν με 37 πόντους, ενώ ο Γουέστμπρουκ πρόσθεσε άλλους 27 πόντους.
Tα αποτελέσματα στο NBA:
Χόρνετς-Γουίζαρντς 126-109
Σίξερς-Νετς 106-114
Χοκς-Μπουλς 123-126
Πέισερς-Μπακς 94-111
Καβαλίερς-Πέλικανς 141-118
Χιτ-Ράπτορς 91-112
Τίμπεργουλβς-Νικς 115-104
Μάβερικς-Νάγκετς 131-130
Σπερς-Θάντερ 130-110
Τζαζ-Γκρίζλις 128-137
Σανς-Λέικερς 132-108
Μπλέιζερς-Μάτζικ 106-110
Κινγκς-Πίστονς 127-136
Κλίπερς-Ρόκετς 128-108