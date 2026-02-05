Αποτελέσματα NBA: Οι Σπερς νίκησαν ξανά τους Θάντερ, οι Μπακς λύγισαν τους Πέλικανς στην παράταση

Έχουν βρει τον τρόπο. Οι Σαν Αντόνιο Σπερς πανηγύρισαν την τέταρτη τους νίκη σε πέντε παιχνίδια απέναντι στους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ την φετινή σεζόν (σκορ 116-106), προκαλώντας για ακόμη μια φορά προβλήματα στους πρωταθλητές.

Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ παρατάχθηκαν μόλις με οκτώ διαθέσιμους παίκτες, χωρίς τον MVP και All-Star Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, αλλά και χωρίς ολόκληρη τη βασική της πεντάδα λόγω τραυματισμών και back-to-back και οι Σαν Αντόνιο Σπερς δεν είχαν πρόβλημα να πάρουν τη νίκη και να ανεβάσουν το ρεκόρ τους στο 34-16 και πλησιάσουν τους Θάντερ, που παραμένουν πρώτοι στη Δύση (40-12).

Ο Κέλντον Τζόνσον ήταν ο πρώτος σκόρερ των Σαν Αντονιο Σπερς με 25 πόντους, ενώ ο Βίκτορ Γουεμπανιαμά πρόσθεσε άλλη μία γεμάτη εμφάνιση με 22 πόντους και 14 ριμπάουντ. Σημαντική ήταν και η συνεισφορά του ΝτιΆαρον Φοξ, που πέτυχε double-double με 15 πόντους και 10 ασίστ. Οι Θάντερ πάλεψαν, με τους Κένριτς Γουίλιαμς (25 πόντοι) και Τζέιλιν Γουίλιαμς (24 πόντοι, 12 ριμπάουντ) να ξεχωρίζουν.

Σε άλλο ματς, οι Μπακς κατάφεραν να νικήσουν τους Πέλικανς με 141-137 στην παράταση (128-128 το σκορ στην κανονική διάρκεια του ματς), να πανηγυρίσουν το δεύτερο σερί φύλλο αγώνα και να ανεβάσουν το ρεκόρ του στο 20-29, συνεχίζοντας τη μάχη για μια θέση στο play-in.

O Ράιαν Ρόλινς τελείωσε την αναμέτρηση με με 27 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ από την άλλη πλευρά ο Τρέι Μέρφι μέτρησε 44 πόντους, 6 ριμπάουντ και 6 ασίστ. Είχε 12 τρίποντα σε μια φοβερή παράσταση.

Να σημειωθεί πως οι Μπακς αγωνίστηκαν και πάλι χωρίς τον τραυματία Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος παρακολούθησε το παιχνίδι από τον πάγκο εν μέσω έντονων φημών ενόψει του trade deadline.

Με 42 πόντους του Τζέιλεν Μπράνσον, οι Νιού Γιορκ Νικς νίκησαν 134-127 τους Ντένβερ Νάγκετς σε ματς δύο παρατάσεων, φτάνοντας τις οκτώ σερί νίκες στο NBA (ρεκόρ 33-18).

Σημαντική ήταν και η συνεισφορά του Καρλ-Άντονι Τάουνς, ο οποίος, παρά το σοβαρό χτύπημα στο πρόσωπο από σύγκρουση στο πρώτο δωδεκάλεπτο, τελείωσε το ματς με 24 πόντους και 12 ριμπάουντ.

Για την ομάδα του Ντένβερ, ο Τζαμάλ Μάρεϊ ήταν εκπληκτικός με 39 πόντους, ενώ ο Νίκολα Γιόκιτς σημείωσε triple-double με 30 πόντους, 14 ριμπάουντ και 10 ασίστ, το πρώτο του μετά την επιστροφή του από τον τραυματισμό στο γόνατο. Οι Νάγκετς γνώρισαν την τρίτη διαδοχική τους ήττα και είδαν το ρεκόρ τους να πέφτει στο 33-19.

Τα αποτελέσματα στο NBA

Νικς-Νάγκετς 134-127

Ράπτορς-Τίμπεργουλβς 126-128

Ρόκετς-Σέλτικς 92-114

Μπακς-Πέλικανς 141-137

Σπερς-Θάντερ 116-106

Κινγκς-Γκρίζλις 125-129

Κλίπερς-Καβαλίερς 91-124