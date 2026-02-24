Αποτελέσματα NBA: Σαρώνουν οι Σπερς, ανεβαίνουν οι Ρόκετς

Την ένατη σερί νίκη τους πανηγύρισαν οι Σπερς στο NBA. Η ομάδα του Σαν Αντόνιο πέρασε σαν σίφουνας και από το Ντιτρόιτ, επικρατώντας των Πίστονς με 114-103.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Σπερς ήταν ο Βίκτορ Γουεμπανιαμά. Ο Γάλλος σούπερ σταρ ήταν ασταμάτητος κάτω από τα καλάθια, σκοράροντας 21 πόντους (2/5 τρίποντα) και κατεβάζοντας 17 ριμπάουντ (6 μπλοκ). Από πλευράς Πίστονς ξεχώρισε ο Τζέιλεν Ντούρεν με 25 πόντους και 14 ριμπάουντ.

Οι Χιούστον Ρόκετς επικράτησαν εντός έδρας των Γιούτα Τζαζ με 125-105, με τον Τζαμπάρι Σμιθ να πρωταγωνιστεί με 31 πόντους (6/11 τρίποντα) και να αγγίζει το νταμπλ-νταμπλ με 9 ριμπάουντ. Ο Έιμεν Τόμπσον ακολούθησε με 20 πόντους, ενώ double-double έκανε ο Ντουράντ (18 πόντοι, 12 ασίστ). Ο Αλπερέν Σενγκούν άγγιξε το triple-double με 16 πόντους, 9 ριμπάουντ και 9 ασίστ.

Tα αποτελέσματα του NBA

Πίστονς-Σπερς 103-114

Γκρίζλις-Κινγκς 114-123

Ρόκετς-Τζαζ 125-105

Η βαθμολογία

Ανατολή

1) Πίστονς 42-14

2) Σέλτικς 37-19

3) Νικς 37-21

4) Καβαλίερς 36-22

5) Ράπτορς 34-23

6) Σίξερς 31-26

7) Μάτζικ 30-26

8) Χιτ 31-27

9) Χοκς 28-31

10) Χόρνετς 27-31

11) Μπακς 24-31

12) Μπουλς 24-34

13) Ουίζαρντς 16-40

14) Νετς 15-41

15) Πέισερς 15-43

Δύση

1) Θάντερ 44-14

2) Σπερς 41-16

3) Ρόκετς 35-21

4) Νάγκετς 33-22

5) Λέικερς 34-22

6) Τίμπεργουλβς 35-23

7) Σανς 33-25

8) Ουόριορς 30-27

9) Μπλέιζερς 28-30

10) Κλίπερς 27-30

11) Γκρίζλις 21-35

12) Μάβερικς 20-36

13) Τζαζ 18-40

14) Πέλικανς 16-42

15) Κινγκς 13-46