Αποτελέσματα NBA: Σαρώνουν οι Σπερς, ανεβαίνουν οι Ρόκετς

Την ένατη σερί νίκη τους πανηγύρισαν οι Σπερς στο NBA. Η ομάδα του Σαν Αντόνιο πέρασε σαν σίφουνας και από το Ντιτρόιτ, επικρατώντας των Πίστονς με 114-103.
Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Σπερς ήταν ο Βίκτορ Γουεμπανιαμά. Ο Γάλλος σούπερ σταρ ήταν ασταμάτητος κάτω από τα καλάθια, σκοράροντας 21 πόντους (2/5 τρίποντα) και κατεβάζοντας 17 ριμπάουντ (6 μπλοκ). Από πλευράς Πίστονς ξεχώρισε ο Τζέιλεν Ντούρεν με 25 πόντους και 14 ριμπάουντ.
Οι Χιούστον Ρόκετς επικράτησαν εντός έδρας των Γιούτα Τζαζ με 125-105, με τον Τζαμπάρι Σμιθ να πρωταγωνιστεί με 31 πόντους (6/11 τρίποντα) και να αγγίζει το νταμπλ-νταμπλ με 9 ριμπάουντ. Ο Έιμεν Τόμπσον ακολούθησε με 20 πόντους, ενώ double-double έκανε ο Ντουράντ (18 πόντοι, 12 ασίστ). Ο Αλπερέν Σενγκούν άγγιξε το triple-double με 16 πόντους, 9 ριμπάουντ και 9 ασίστ.
Tα αποτελέσματα του NBA
Πίστονς-Σπερς 103-114
Γκρίζλις-Κινγκς 114-123
Ρόκετς-Τζαζ 125-105
Η βαθμολογία
Ανατολή
1) Πίστονς 42-14
2) Σέλτικς 37-19
3) Νικς 37-21
4) Καβαλίερς 36-22
5) Ράπτορς 34-23
6) Σίξερς 31-26
7) Μάτζικ 30-26
8) Χιτ 31-27
9) Χοκς 28-31
10) Χόρνετς 27-31
11) Μπακς 24-31
12) Μπουλς 24-34
13) Ουίζαρντς 16-40
14) Νετς 15-41
15) Πέισερς 15-43
Δύση
1) Θάντερ 44-14
2) Σπερς 41-16
3) Ρόκετς 35-21
4) Νάγκετς 33-22
5) Λέικερς 34-22
6) Τίμπεργουλβς 35-23
7) Σανς 33-25
8) Ουόριορς 30-27
9) Μπλέιζερς 28-30
10) Κλίπερς 27-30
11) Γκρίζλις 21-35
12) Μάβερικς 20-36
13) Τζαζ 18-40
14) Πέλικανς 16-42
15) Κινγκς 13-46