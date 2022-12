Μπορεί να έχει αποσυρθεί από την ενεργό δράση, αλλά ο Σέρχιο Αγκουέρο έχει «δυνατή» παρουσία στην αποστολή της Αργεντινής και στο πλευρό του Λιονέλ Μέσι.

Ο Σέρχιο Αγκουέρο αναγκάστηκε να… κρεμάσει τα παπούτσια του την περασμένη σεζόν -ως παίκτης της Μπαρτσελόνα- αντιμετωπίζοντας θέμα υγείας. Στο Μουντιάλ 2022, όμως, βρίσκεται στο Κατάρ και δίπλα στην αγαπημένη του Αργεντινή.

Ο Αγκουέρο έχει εμφανιστεί αρκετές φορές να δίνει συγχαρητήρια στους παίκτες της «αλμπισελέστε», ακόμα και εντός αγωνιστικού χώρου και -φυσικά- στο πλάι του αδελφικού του φίλου, Λιονέλ Μέσι.

Μάλιστα την Παρασκευή (16.12) έκανε και κανονικά προπόνηση με την υπόλοιπη ομάδα σκοράροντας και στο προπονητικό διπλό. Θυμίζουμε ότι ο Αγκουέρο με την εθνική Αργεντινής μετράει 101 συμμετοχές και 41 γκολ.

Αξίζει να σημειωθεί πως στο ξενοδοχείο βρίσκεται στο ίδιο δωμάτιο με τον καλό του φίλο Μέσι! Σαν να μην άλλαξε τίποτα. Την ίδια στιγμή, υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα που αναφέρουν πως ο Σκαλόνι θα τον συμπεριλάβει και στην αποστολή του τελικού του Μουντιάλ 2022 (χωρίς φυσικά να έχει δικαίωμα να αγωνιστεί κόντρα στην Γαλλία).

Ο Αγκουέρο, ωστόσο δεν θα είναι ο μόνος που προσκλήθηκε, αφού στο Κατάρ βρίσκονται και οι Γκονζάλες, Κορέα και Λο Σέλσο, που αναγκάστηκαν να χάσουν το Μουντιάλ 2022 λόγω τραυματισμού.

