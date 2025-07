Λεμπρόν Τζέιμς για Ντιόγκο Ζότα: «Προσεύχομαι για τους αγαπημένους του αυτή τη δύσκολη στιγμή»

Η είδηση του θανάτου του Ντιόγκο Ζότα έχει σκορπίσει τη θλίψη στον παγκόσμιο αθλητισμό, με τον Λεμπρόν Τζέιμς να στέλνει ένα συγκινητικό μήνυμα μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter.

Ο Λεμπρόν Τζέιμς εκτός από φίλος της Λίβερπουλ, είναι και μέτοχος του συλλόγου, με τον θάνατο του Ντιόγκο Ζότα να τον σοκάρει ιδιαίτερα. Κάπως έτσι ο «βασιλιάς» θέλησε να αποχαιρετήσει τον Πορτογάλο αναφέροντας:

«Προσεύχομαι για τους αγαπημένους του αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μακάρι να σας οδηγεί και να σας προστατεύει! YNWA Jota!», έγραψε χαρακτηριστικά στο X.

My prayers goes out to his loved ones during this time! May you all be guided and protected! YNWA JOTA!! https://t.co/B3tYVJJxkA