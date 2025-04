Άρσεναλ – Φούλαμ 2-1: Νίκησε και είδε τον Μπουκαγιό Σακά να επιστρέφει στη δράση και να σκοράρει

Η Άρσεναλ πήρε την εντός έδρας νίκη κόντρα στη Φούλαμ (2-1) για την 30η αγωνιστική της Premier League, σε ένα ματς που η επιστροφή του Μουκαγιό Σακά στη δράση… κάλυψε το “τρίποντο” των “κανονιέρηδων”.

Μετά από 101 ημέρες απουσίας λόγω τραυματισμού, ο Μπουκάγιο Σάκα επέστρεψε στη αγωνιστική δράση, μπήκε σαν αλλαγή στο 66′ του Άρσεναλ – Φούλαμ, “αποθεώθηκε” από τους φίλους των γηπεδούχων και μάλιστα κατάφερε να πετύχει και γκολ.

Η Άρσεναλ αναπτύχθηκε υπέροχα από τα αριστερά στο 73′, ο Μαρτινέλι έκανε την ασίστ με υπέροχο “τακουνάκι” και ο Σάκα με κεφαλιά μέσα από την περιοχή την έστειλε στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το 2-0 της αναμέτρησης. Ο Μερίνο είχε ανοίξει το σκορ στο 37′, έχοντας τη βοήθεια της τύχης (η μπάλα κόντραρε σε αμυνόμενο και άλλαξε λίγο πορεία, κάνοντας την κατάσταση δύσκολη για τον πορτιέρε των φιλοξενούμενων).

