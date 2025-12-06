Άστον Βίλα – Άρσεναλ 2-1: Νίκησε με γκολ στο 90+5′ και έβαλε «φωτιά» στην κορυφή της Premier League

Τη νίκη της 15ης αγωνιστικής στην Premier League πέτυχε η Άστον Βίλα, που επικράτησε εντός έδρας της πρωτοπόρου Άρσεναλ με 1-0, με γκολ, λίγο πριν τη λήξη της αναμέτρησης.

Ο Εμιλιάνο Μπουεντίνα σκόραρε στο τελευταίο λεπτό του αγώνα κι έτσι η Άστον Βίλα έκαμψε την αντίσταση της πρωτοπόρου Άρσεναλ και ανέβηκε στην 2η θέση της Premier League -φτάνοντας τις επτά συνεχόμενες νίκες σε όλες τις διοργανώσεις- έχοντας όμως ματς περισσότερο από τη Μάντσεστερ Σίτι.

Ο Μάτι Κας ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ στο 36′ για τους γηπεδούχους, με την ομάδα του Μικέλ Αρτέτα να φτάνει στην ισοφάριση στο 52′ με τέρμα του Τροσάρντ.

Οι “κανονιέρηδες” υποχρεώθηκαν έτσι στη δεύτερη φετινή τους ήττα και είδαν το αήττητο σερί τους των ένδεκα αγώνων στο πρωτάθλημα να σταματάει (8-3-0).