Νίκολιτς για το Μουσείο της ΑΕΚ: «Δεν έχω ξανασυναντήσει κάτι τέτοιο»

Ο Μάρκο Νίκολιτς επισκέφτηκε το Μουσείο της ΑΕΚ και το Μουσείο του Προσφυγικού Ελληνισμού στην Allwyn Arena και μετέφερε τις εντυπώσεις του.

Ο προπονητής της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς, τόνισε ότι ήταν μία καταπληκτική εμπειρία, υποστηρίζοντας πως ένιωσε σύνδεση με την Ιστορία του συλλόγου και κάτι αντίστοιχο δεν είχε ξανασυναντήσει στο χώρο του ποδοσφαίρου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Καταπληκτική εμπειρία. Ένιωσα τόσο περήφανος που είμαι προπονητής. Παρόλο που ήμουν περήφανος, εννοείται και πριν επισκεφθώ το Μουσείο, αλλά σε κάθε λεπτό ή δευτερόλεπτο που πέρασα στο Μουσείο, ένιωσα σύνδεση με τη μεγάλη Ιστορία, αυτής της ομάδας, αυτού του συλλόγου. Των ανθρώπων. Πιο σημαντικό, των ανθρώπων που συνδέονται με αυτόν τον σύλλογο.

Ήταν μεγάλη μου χαρά και συνιστώ σε όλους τους φίλους μου που θα έρθουν εδώ για τους αγώνες και έρχονται σε κάθε αγώνα, σε μεγάλους αριθμούς, να επισκεφτούν το Μουσείο και να τους ξεναγήσω στην Ιστορία.

Επειδή, πολλοί σύλλογοι διαθέτουν Μουσείο μέσα στο γήπεδο. Άλλο πράγμα είναι να μπεις μέσα και να δεις μερικά τρόπαια κι άλλο πράγμα είναι να καταλάβεις την Ιστορία, ολοκληρωτικά από την ίδρυση μέχρι και σήμερα.

Και επίσης, την ιστορία των προσφύγων στο Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισμού, επειδή έχω επισκεφθεί και τα δύο. Και τα δυο αυτά Μουσεία αποτελούν μοναδικές εμπειρίες και νομίζω ότι όλοι πρέπει να αισθάνονται περήφανοι, πρώτα απ’ όλα εσείς και όλοι μέσα στον Σύλλογο που έχετε κάτι τέτοιο, το οποίο πιστεύω ότι είναι μοναδικό. Δεν έχω ξανασυναντήσει κάτι τέτοιο στο χώρο του ποδοσφαίρου», ανέφερε ο Μάρκο Νίκολιτς.