Αθλητικές μεταδόσεις με Ατρόμητος – Ολυμπιακός, Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ, Άρης – Ηρακλής και Copa Africa

Τα Ατρόμητος – Ολυμπιακός και Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ για τη Super League, το Άρης – Ηρακλής για την Greek Basketball League, τα ματς για τα προημιτελικά του Copa Africa και οι αναμετρήσεις από τα κορυφαία ευρωπαϊκά ποδοσφαιρικά πρωταθλήματα ξεχωρίζουν στο τηλεοπτικό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (10.01.2026).
Οι αθλητικές μεταδόσεις
09:30 COSMOTE SPORT 9 HD Λορέντζο Μουζέτι – Αντρέι Ρούμπλεφ Χονγκ Κονγκ
10:00 COSMOTE SPORT 6 HD Γιανίκ Σίνερ – Κάρλος Αλκαράθ Αγώνας Επίδειξης
10:30 COSMOTE SPORT 7 HD Ντανιίλ Μεντβέντεφ – Άλεξ Μίκελσεν Μπρίσμπεϊν
10:30 COSMOTE SPORT 9 HD ATP 250 2026 Χονγκ Κονγκ
10:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Χονγκ Κονγκ
11:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ United Cup 2026 Τένις
13:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αγία Παρασκευή – Παναθηναϊκός Ποδόσφαιρο γυναικών
14:00 Action 24 Νίκη Βόλου – Ηρακλής Greek Super League 2
14:15 COSMOTE SPORT 8 HD Έβερτον – Σάντερλαντ Emirates FA Cup
14:15 COSMOTE SPORT 3 HD Μάκλσφιλντ – Κρίσταλ Πάλας Emirates FA Cup
15:00 Novasports 1HD Οβιέδο – Μπέτις La Liga EA Sports
15:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Άρης Betsson – Ηρακλής Stoiximan GBL
16:00 COSMOTE SPORT 9 HD Ουντινέζε – Πίζα Serie A
16:00 COSMOTE SPORT 1 HD Κόμο – Μπολόνια Serie A
16:30 Novasports Start Χάιντενχαϊμ – Κολωνία Bundesliga
16:30 Novasports 5HD Ουνιόν Βερολίνου – Μάιντς Bundesliga
16:30 Novasports 3HD Φράιμπουργκ – Αμβούργο Bundesliga
17:00 COSMOTE SPORT 5 HD Νιούκαστλ – Μπόρνμουθ Emirates FA Cup
17:00 COSMOTE SPORT 4 HD Γαλατασαράι – Μπεσίκτας Turkish Basketball Super League
17:00 COSMOTE SPORT 6 HD Φούλαμ – Μίντλεσμπρο Emirates FA Cup
17:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μάντσεστερ Σίτι – Έξετερ Emirates FA Cup
17:00 COSMOTE SPORT 2 HD Κηφισιά – ΑΕΛ Novibet Stoiximan Super League
17:15 Novasports 1HD Βιγιαρεάλ – Αλαβές La Liga EA Sports
18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αλγερία – Νιγηρία Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών
18:15 ΕΡΤ Sports 1 Πανιώνιος – Κολοσσός Stoiximan GBL
19:00 COSMOTE SPORT 9 HD Πάφος – Ομόνοια Αραδίππου Cyprus League
19:00 COSMOTE SPORT 7 HD Ρόμα – Σασουόλο Serie A
19:30 Novasports Prime Ατρόμητος – Ολυμπιακός Stoiximan Super League
19:30 Novasports 3HD Λεβερκούζεν – Στουτγκάρδη Bundesliga
19:30 Novasports 1HD Χιρόνα – Οσασούνα La Liga EA Sports
19:30 COSMOTE SPORT 8 HD Βαλένθια – Μάλαγα ACB Liga Endesa
19:30 COSMOTE SPORT 1 HD Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ Stoiximan Super League
19:45 COSMOTE SPORT 3 HD Τότεναμ – Άστον Βίλα Emirates FA Cup
21:00 Novasports 2HD PSV Αϊντχόφεν – Εξέλσιορ Eredivisie
21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αίγυπτος – Ακτή Ελεφαντοστού Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Αταλάντα – Τορίνο Serie A
22:00 Novasports 1HD Βαλένθια – Έλτσε La Liga
22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Τσάρλτον – Τσέλσι Emirates FA Cup