Αθλητικά

Αθλητικές μεταδόσεις με Λετονία – Ελλάδα, Πανιώνιος – Ηρακλής στο Κύπελλο, Μίλτο Τεντόγλου και playoffs για το Champions League

Τα αθλητικά γεγονότα της ημέρας (20.08.2025) που έχουν τηλεοπτική μετάδοση
Κώστας Παπανικολάου και Ντίνος Μήτογλου σε ματς της Εθνικής (ΦΩΤΟ ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ
Κώστας Παπανικολάου και Ντίνος Μήτογλου σε ματς της Εθνικής (ΦΩΤΟ ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ / MEGA PRESS)

Το φιλικό της Εθνικής μπάσκετ με την Λετονία στην πρεμιέρα του τουρνουά Ακρόπολις, ο αγώνας Πανιώνιος – Ηρακλής για τον πρώτο γύρο του Κυπέλλου Ελλάδας και οι αναμετρήσεις για τα playoffs του Champions League, ξεχωρίζουν στο τηλεοπτικό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (20.08.2025).

Στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας έχουμε ακόμα το Diamond League της Λωζάνης, με τη συμμετοχή του Μίλτου Τεντόγλου.

Οι αθλητικές μεταδόσεις

15:00 COSMOTE SPORT 3 HD Αλ Καντσία – Αλ Αχλί Saudi Super Cup

17:00 COSMOTE SPORT 1 HD Πανιώνιος – Ηρακλής Κύπελλο Ελλάδας

20:00 ΕΡΤ News Λετονία – Ελλάδα Μπάσκετ Aegean Ακρόπολις

21:00 ΕΡΤ3 IAAF Diamond League Λωζάνη

21:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 Γουίνστον-Σάλεμ

22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Μπόλτον – Ρέντινγκ Sky Bet EFL League One

22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Μπόντο Γκλιμτ – Στουρμ Γκρατς UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Βασιλεία – Κοπεγχάγη UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Σέλτικ – Καϊράτ Αλμάτι UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 2 HD- MEGA Φενέρμπαχτσε – Μπενφίκα UEFA Champions League

23:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 Γουίνστον-Σάλεμ

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Champions League playoffs: Μεγάλο «διπλό» για Κλαμπ Μπριζ και Καραμπάγκ – Η Πάφος πέρασε απ’ το Βελιγράδι και «αγγίζει» ιστορική πρόκριση
Ασίστ ο Χρήστος Τζολης στην εκτός έδρας νίκη της Μπριζ επί της Ρέιντζερς (1-3) – Πέρασε από το Βελιγράδι η Πάφος (1-2) – Μεγάλο "διπλό" για Καραμπάγκ επί της Φερεντσβάρος (1-3)
Ο Χρήστος Τζόλης σε προσπάθεια στο Ρέιντζερς - Κλαμπ Μπριζ
4
Newsit logo
Newsit logo