Αθλητικές μεταδόσεις με Λετονία – Ελλάδα, Πανιώνιος – Ηρακλής στο Κύπελλο, Μίλτο Τεντόγλου και playoffs για το Champions League

Το φιλικό της Εθνικής μπάσκετ με την Λετονία στην πρεμιέρα του τουρνουά Ακρόπολις, ο αγώνας Πανιώνιος – Ηρακλής για τον πρώτο γύρο του Κυπέλλου Ελλάδας και οι αναμετρήσεις για τα playoffs του Champions League, ξεχωρίζουν στο τηλεοπτικό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (20.08.2025).

Στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας έχουμε ακόμα το Diamond League της Λωζάνης, με τη συμμετοχή του Μίλτου Τεντόγλου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι αθλητικές μεταδόσεις

15:00 COSMOTE SPORT 3 HD Αλ Καντσία – Αλ Αχλί Saudi Super Cup

17:00 COSMOTE SPORT 1 HD Πανιώνιος – Ηρακλής Κύπελλο Ελλάδας

20:00 ΕΡΤ News Λετονία – Ελλάδα Μπάσκετ Aegean Ακρόπολις

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

21:00 ΕΡΤ3 IAAF Diamond League Λωζάνη

21:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 Γουίνστον-Σάλεμ

22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Μπόλτον – Ρέντινγκ Sky Bet EFL League One

22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Μπόντο Γκλιμτ – Στουρμ Γκρατς UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Βασιλεία – Κοπεγχάγη UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Σέλτικ – Καϊράτ Αλμάτι UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 2 HD- MEGA Φενέρμπαχτσε – Μπενφίκα UEFA Champions League

23:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 Γουίνστον-Σάλεμ