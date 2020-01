Ελληνικό γήπεδο αναμένεται να θυμίζουν τα κορτ στη Μελβούρνη καθόλη τη διάρκεια του Australian Open, τόσο για τον Στέφανο Τσιτσιπά, όσο και για τη Μαρία Σάκκαρη, καθώς οι δύο αθλητές μας έχουν πολύ υψηλούς στόχους στο τουρνουά.

Το Νο7 του κόσμου ξεκίνησε μάλιστα ήδη τις υποχρεώσεις του με τον… περίπατο κόντρα στον Ιταλό Καρούζο, υπό τις επιδοκιμασίες των Ελλήνων ομογενών που δεν σταμάτησαν να τον αποθεώνουν στο ματς.

Το γεγονός σχολίασε μετά τον αγώνα και ο ίδιος ο Τσιτσιπάς δηλώνοντας τα εξής: «Η όλη εμπειρία πέρυσι ήταν απίστευτη. Ανατριχιάζω και μόνο που θυμάμαι αυτά που πέρασα εδώ πέρυσι. Θέλω να πάω καλύτερα και ακόμα να κατακτήσω και τον τίτλο. Θέλω πάντα να προσεγγίζω το τέλειο. Στο πίσω μέρος του μυαλό μου είχα το να παραμείνω ήρεμος και επιθετικός.

Ήταν σχεδόν τέλειο το πρώτο σετ, δεν θυμάμαι πότε πήρα τελευταία φορά με 6-0. Δεν μπορώ να μην αναφέρω τον κόσμο. Θα πρέπει να πάρετε συνέντευξη από εκείνους και όχι από μένα. Δεν μπορώ να πω ότι άκουσα πολλά καθώς ήμουν πολύ συγκεντρωμένος. Σας παρακαλώ στο επόμενο ματς να έχετε κάτι καινούργιο. Ορισμένες φορές περνάτε τα όρια αλλά και πάλι σας αγαπώ».

Tsitsipas perfect 👏….almost 😜

.

.

.

A very classy performance from the No.6 seed @StefTsitsipas, def. a spirited Salvatore Caruso 6-0 6-2 6-3#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/8RZDnCr2Ud

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 20, 2020