Australian Open: Κόντρα στο Νο11 του κόσμου η Σάκκαρη! video

Η ώρα για την πρώτη υπέρβαση της Μαρίας Σάκκαρη στο Australian Open έφθασε ήδη, αφού η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια θα πρέπει να αποκλείσει το Νο11 του κόσμου για να προκριθεί για πρώτη φορά στην καριέρα της στον 4ο γύρο ενός Γκραν Σλαμ.

Κι αυτό γιατί η επόμενη αντίπαλός της στη Μελβούρνη, θα είναι οριστικά η Μάντισον Κις, η οποία και νίκησε με 2-0 σετ [7-6 (3), 6-2] τη Ρωσίδα, Αράντξα Ρους. Η 24χρονη Αμερικανίδα έχει φθάσει μέχρι το Νο7 της παγκόσμιας κατάταξης, αλλά και στα ημιτελικά του Australian Open του 2015, αλλά δεν έχει αγωνιστεί ποτέ μέχρι σήμερα κόντρα στην Σάκκαρη.

Comes up with the goods when it matters 👌@Madison_Keys plays a solid tiebreak to clinch the opening set 7-6(3) against Arantxa Rus.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/alvlFMaQbM

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 22, 2020