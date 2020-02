Αντετοκούνμπο: Έδωσε το… ελεύθερο στον Γιάννη για Σακίρα και Λόπεζ η Μαράια! pic

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο φαίνεται ότι απόλαυσε… λίγο παραπάνω το ημίχρονο του Super Bowl LIVE, όπου τραγούδησαν η Σακίρα και η Τζένιφερ Λόπεζ, σχολιάζοντας ότι βρήκε τον… μπελά του από την κοπέλα του Μαράια.

Super Bowl: Δεν υπάρχει αυτό που έκαναν Λόπεζ και Σακίρα στο ημίχρονο!

Η ίδια πάντως, που ετοιμάζεται να γεννήσει από μέρα σε μέρα το παιδί του Greek Freak, απάντησε με δική της ανάρτηση στο twitter, όπου και έγραψε χαρακτηριστικά: «Δεν μπορώ να θυμώσω μπροστά σε τέτοιο ταλέντο και ομορφιά.Έχεις άδεια».

I cannot even be mad at that level of talent and beauty, you get a pass 💛😘 https://t.co/K99ANTe3bQ

— Mariah Danae (@mariahdanae15) February 3, 2020