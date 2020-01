“Θα ήθελε να παίξουμε!” Με αυτό το κίνητρο μπήκαν στο γήπεδο οι παίκτες των 16 ομάδων που αγωνίστηκαν την ημέρα του θανάτου του Κόμπε Μπράιαντ, ο οποίος και σκοτώθηκε σε δυστύχημα με το ελικόπτερό του.

Ο Καϊρί Ίρβινγκ δεν άντεξε και αποχώρησε πριν το τζάμπολ, πριν επιστρέψει τελικά για να αγωνιστεί, όπως έκαναν και πολλοί συνάδελφοί του που έμειναν στο παρκέ και έπαιξαν προς τιμήν του θρύλου του αθλήματος. Άλλοι ξέσπασαν σε κλάματα μέσα στο γήπεδο, άλλο έγραψαν το όνομά τους στα παπούτσια τους και όλοι εξέφρασαν τη θλίψη τους για το συνταρακτικό γεγονός.

Οι δηλώσεις των παικτών για τον Μπράιαντ

“Ίσως το πιο δύσκολο παιχνίδι που έπαιξα ποτέ. Ειλικρινά, γνωρίζοντάς τον όπως τον τον γνώριζα, θα ήθελε και εκείνος να αγωνιστώ”, είπε εμφανώς συγκινημένος ο Καρμέλο Άντονι.

Σήμαινε πολλά για εμένα. Είχα και τις δύο φανέλες του μεγαλώνοντας (σ.σ. με το 8 και το 24). Μελετούσα τον τρόπο παιχνιδιών του. Ήταν σκληρό. Ήμουν στο δρόμο για το γήπεδο όταν το έμαθα”, τόνισε με τρεμάμενη φωνή ο Ζάιον Γουίλιαμσον.

“Γνωρίζοντάς τον προσωπικά, ξέρω ότι θα ήθελε να βγω έξω και να προσπαθήσω να παίξω μπάσκετ. Όλοι στην ομάδα ήμασταν λυπημένοι”, αποκάλυψε ο περσινός MVP των τελικών του NBA, Καγουάι Λέοναρντ.

“Ό,τι έμαθα ήταν από αυτόν. Αν δεν υπήρχε ο Κόμπε δεν θα ήμουν εδώ”, είπε με δάκρυα στα μάτια ο Ντεμάρ ΝτεΡόζαν, μετά τον αγώνα των Σαν Αντόνιο Σπερς.

“Δύσκολη ήττα, αλλά ποιος ασχολείται”, η χαρακτηριστική ατάκα του προπονητή θρύλου, Γκρεγκ Πόποβιτς, που δείχνει όλα τα συναισθήματα για την απώλεια του Κόμπε Μπράιαντ στο NBA.

