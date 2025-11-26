Champions League: Ντέρμπι κορυφής ανάμεσα σε Άρσεναλ και Μπάγερν Μονάχου – Το πρόγραμμα της ημέρας

Το ντέρμπι κορυφής ανάμεσα στην Άρσεναλ και την Μπάγερν Μονάχου στο Λονδίνο ξεχωρίζει από το πρόγραμμα της 2ης ημέρας της 5ης αγωνιστικής του Champions League.

Άρσεναλ και Μπάγερν Μονάχου είναι αήττητες μέχρι στιγμής στο Champions League, έχοντας κάνει το 4/4 και παλεύουν για την πρώτη θέση στη League Phase.

Η τρίτη ομάδα που είναι αήττητη στη διοργάνωση είναι η Ίντερ, η οποία έχει δύσκολο έργο στην έδρα της Ατλέτικο Μαδρίτης.

Η πιο ενδιαφέρουσα αναμέτρηση, φυσικά, για τους Έλληνες φιλάθλους είναι αυτή στο “Γ. Καραϊσκάκης” ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Το πρόγραμμα της βραδιάς στο Champions League

Πάφος – Μονακό (19:45, COSMOTE SPORT 3HD)

Κοπεγχάγη – Καϊράτ Αλμάτι (19:45, COSMOTE SPORT 5HD)

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης (22:00, COSMOTE SPORT 2HD & 4Κ)

Άρσεναλ – Μπάγερν Μονάχου (22:00, COSMOTE SPORT 3HD)

Ατλέτικο Μαδρίτης – Ίντερ (22:00, COSMOTE SPORT 4HD)

Λίβερπουλ – PSV Αϊντχόφεν (22:00, COSMOTE SPORT 5HD)

Παρί Σεν Ζερμέν – Τότεναμ (22:00, COSMOTE SPORT 7HD & START)

Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Αταλάντα (22:00, COSMOTE SPORT 8HD)

Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Κλαμπ Μπριζ (22:00, COSMOTE SPORT 9HD)

Η βαθμολογία της League Phase του Champions League

1. Μπάγερν Μονάχου 4 (14-3) 12

2. Άρσεναλ 4 (11-0) 12

3. Ίντερ 4 (11-1) 12

4. Τσέλσι 5 (12-6) 10

5. Ντόρτμουντ 5 (16-11) 10

6. Μάντσεστερ Σίτι 5 (10-5) 10

7. Παρί Σεν Ζερμέν 4 (14-5) 9

8. Νιούκαστλ 5 (11-4) 9

9. Ρεάλ Μαδρίτης 4 (8-2) 9

10. Λίβερπουλ 4 (9-4) 9

11. Γαλατάσαραϊ 5 (8-7) 9

12. Τότεναμ 4 (7-2) 8

13. Λεβερκούζεν 4 (8-10) 8

14. Σπόρτινγκ 4 (8-5) 7

15. Μπαρτσελόνα 5 (12-10) 7

16. Καραμπάγκ 5 (8-9) 7

17. Αταλάντα 4 (3-5) 7

18. Νάπολι 5 (6-9) 7

19. Μαρσέιγ 4 (8-6) 6

20. Ατλέτικο Μαδρίτης (10-9) 6

21. Γιουβέντους 5 (10-10) 6

22. Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 5 (5-12) 6

23. Αϊντχόφεν 4 (9-7) 5

24. Μονακό 4 (4-6) 5

25. Πάφος 4 (2-5) 5

26. Μπριζ 4 (8-10) 4

27. Άιντραχτ 4 (7-11) 4

28. Αθλέτικ Μπιλμπάο 4 (4-9) 4

29. Μπενφίκα 5 (4-8) 3

30. Σλάβια Πράγας 5 (2-8) 3

31. Μπόντο Γκλιμτ 5 (7-11) 2

32. Ολυμπιακός 4 (2-9) 2

33. Κοπεγχάγη 4 (4-12) 1

34. Βιγιαρεάλ 4 (2-10) 1

35. Καϊράτ Αλμάτι 4 (2-11) 0

36. Άγιαξ 5 (1-16) 0