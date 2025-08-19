Champions League playoffs: Μεγάλο «διπλό» για Κλαμπ Μπριζ και Καραμπάγκ – Η Πάφος πέρασε απ’ το Βελιγράδι και «αγγίζει» ιστορική πρόκριση

Η Κλαμπ Μπριζ “αγγίζει” τη League Phase του Champions League. Με τον Χρήστο Τζόλη να είναι βασικός και να έχει και ασίστ, η ομάδα του Βελγίου πέρασε με 3-1 από την έδρα της Ρέιντζερς και πλέον έχει το… πάνω χέρι για την πρόκριση στη διοργάνωση των “αστέρων”.

Η Κλάμπ Μπριζ έκανε ένα ιδανικό πρώτο ημίχρονο. Άνοιξε το σκορ στο 3′ με τον Βερμάντ, ενώ τέσσερα λεπτά μετά ο Τζόλης εκτέλεσε ένα κόρνερ και ο Σπίλερς -με σουτ με τη μια- ανέβασε το δείκτη του σκορ. Το 0-3 διαμορφώθηκε από τον Μέχελε στο 30′.

Η Ρέιντζερς πέτυχε το μοναδικό της γκολ με τον Μεγκόμα, λίγο μετά την έναρξη της επανάληψης (50′), ενώ σκόραρε και στο 79′, με το τέρμα να ακυρώνεται για φάουλ.

Κοντά στην ιστορική της πρώτη παρουσία στη League Phase του Champions League βρίσκεται η Πάφος. Η ομάδα της Κύπρου νίκησε εκτός έδρας τον Ερυθρό Αστέρα (1-2) και ελπίζει ότι σε μια εβδομάδα στο στάδιο “Αλφαμέγα” θα μπορέσει να σφραγίσει τη μεγάλη πρόκριση. Το γκολ του Κορέια στο πρώτο λεπτό της αναμέτρησης, άνοιξε το σκορ.

Στο 29′ οι φιλοξενούμενοι έφτασαν σε νέο τέρμα, αλλά το γκολ του Μπρούνο ακυρώθηκε από το VAR για χέρι. Τελικά το 0-2 ήρθε στο 52′. Ο Έλσνικ έκανε χέρι σε σέντρα του Μπρούνο, ο διαιτητής έδωσε πέναλτι και ο Πέπε ήταν εύστοχος από την άσπρη βούλα.

Στο 56′ όμως ο διαιτητής έδωσε πέναλτι στον Ερυθρό Αστέρα μέσω onfield review -για χέρι- ο Μπρούνο Ντουάρτε δεν μπόρεσε να νικήσει τον Μιχαήλ, αλλά η μπάλα επέστρεψε στον ίδιο, που με κεφαλιά μέσα από τη μικρή περιοχή μείωσε στο σκορ. Στο 76′ οι γηπεδούχοι κέρδισαν πέναλτι, αλλά το VAR κάλεσε τον διαιτητή, που πήρε πίσω την απόφασή του.

Στο τελευταίο ματς της Τρίτης (19.08.2025) για τα playoffs του Champions League, η Καραμπάγκ πέτυχε μεγάλο “διπλό” επί της Φερεντσβάρος (1-3) στο ματς της Βουδαπέστης. Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ με τον Βάργκα (29′), αλλά οι Αζέροι έφτασαν στην ανατροπή με τους Γιάνκοβιτς (50′), Μεντίνα (67′) και Κούρμπανλι (87′) και θα προσπαθήσουν σε μια εβδομάδα να σφραγίσουν στην έδρα τους την πρόκριση στη League Phase του Champions League.