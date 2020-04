Άλλη μία ανησυχητική περίπτωση νοσούντα του κορονοϊού είναι αυτή του παίκτη της Αταλάντα, Μάρκο Σπορτιέλο, ο οποίος βρέθηκε για δεύτερη φορά θετικός στον κορονοϊό, όπως είχε συμβεί εξάλλου και με τον σταρ της Γιουβέντους, Πάουλο Ντιμπάλα.

Ο αναπληρωματικός γκολκίπερ της Αταλάντα, Μάρκο Σπορτιέλο διεγνώσθη ξανά θετικός στον κορονοϊό και μπήκε εν νέου σε καραντίνα, λίγες ημέρες αφού είχε φαινομενικά νικήσει ιό την πρώτη φορά.

Ο 27χρονος τερματοφύλακας είχε βρεθεί θετικός στον κορονοϊό σε εξετάσεις που έκανε στις 24 Μαρτίου και για δύο εβδομάδες απομονώθηκε πλήρως στην οικεία του. Την περασμένη Δευτέρα (20/04) πήγε για νέο κύκλο εξετάσεων στο νοσοκομείο “Humanitas Gavazzeni” του Μπέργκαμο, όπου διεγνώσθη ξανά θετικός στον κορονοϊό.

Η κατάστασή του πάντως είναι καλή (είναι ασυμπτωματικός κι αυτή τη φορά), ωστόσο θα χρειαστεί να μπει εκ νέου σε καραντίνα για ένα μεγάλο διάστημα στο σπίτι του που βρίσκεται στην περιοχή του Ουργκνιάνο.

Atalanta goalkeeper Marco Sportiello has again tested positive for #coronavirus.



His first positive test was March 24.https://t.co/kxogWpaoVG