Διαρρήκτες μπούκαραν στο άδειο σπίτι του Καρίμ Μπενζεμά και του έκλεψαν κάποια αντικείμενα, την ώρα που ο Γάλλος επιθετικός αγωνιζόταν με τη Ρεάλ Μαδρίτης κόντρα στην Έλτσε στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου.

Ακόμα δεν έχει γνωστό ποια ήταν τα κλοπιμαία. Οι διαρρήκτες, όπως αναφέρουν τα ισπανικά ΜΜΕ μπήκαν στο σπίτι από τον κήπο, ενώ ήταν άδειο. Να σημειωθεί ότι ο Μπενζεμά αντικαταστάθηκε στο 58ο λεπτό του αγώνα της Ρεάλ με την Έλτσε λόγω τραυματισμού.

Όλα στραβά κι ανάποδα για τον Γάλλο επιθετικό, ο οποίος έχει πέσει και παρελθόν θύμα ληστείας, ενώ εκείνος είχε αγώνα. Ήταν τον Φεβρουάριο του 2019, όταν έπαιζε στη Βαρκελώνη κόντρα στην Μπαρτσελόνα.

