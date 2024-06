Δημοσιογράφος μπέρδεψε τον Toυράμ με τον Εμπαπέ: «Είμαι πιο όμορφος, δε μοιάζω με χελωνονιντζάκι» απάντησε εκείνος

Κατά την διάρκεια της συνέντευξης Τύπου στην Εθνική Γαλλίας για το Euro 2024, ένας δημοσιογράφος μπέρδεψε τον Μάρκους Τουράμ με τον Κιλιάν Εμπαπέ και στη συνέχεια η απάντηση που έλαβε ήταν αποστομωτική.

Συγκεκριμένα ο Μάρκους Τουράμ δέχτηκε ερώτηση από ένα δημοσιογράφο στην συνέντευξη Τύπου για την Εθνική ομάδα της Γαλλίας, ωστόσο αντί να ακούσει το όνομα του, μετονομάστηκε σε Κιλιάν.

Κάτι που δεν έμεινε αναπάντητο από τον επιθετικό της Ίντερ, ο οποίος ανέφερε χαριτολογώντας ότι είναι πιο όμορφος από τον Εμπαπέ και ο ίδιος δεν μοιάζει με χελωνονιτζάκι (σ.σ εννοεί το παρατσούκλι του συμπατριώτη του).

Marcus Thuram after a journalist mistakenly called him Kylian: “I’m more handsome than Kylian. I don’t look like a ninja turtle!!” pic.twitter.com/olCxN9nJt8