Η FIBA ανακοίνωσε την ανάθεση του Final 8 του Basketball Champions League στο ΟΑΚΑ.

Επισημοποιήθηκε αυτό που γνωρίζαμε όλοι εδώ και καιρό. Το Final 8 του Basketball Champions League θα φιλοξενηθεί στο ΟΑΚΑ, από τις 30 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 4 Οκτωβρίου.

Ύστερα από την απόφαση της FIBA στις 12 Μαρτίου να διακόψει όλες τις διεθνείς διοργανώσεις για να προστατεύσει την υγεία και την ασφάλεια των παικτών, προπονητών, υπευθύνων και φιλάθλων, το Διοικητικό Συμβούλιο του BCL έλαβε ομόφωνη απόφαση να διοργανώσει Final Eight για το φινάλε της σεζόν 2019-20 από τις 30 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 4 Οκτωβρίου 2020.

Υπενθυμίζεται πως στα προημιτελικά του Final 8 θα συναντηθούν ΑΕΚ-Νίμπουρκ, Χάποελ Ιερουσαλήμ-Μπούργος, Τουρκ Τέλεκομ με Ντιζόν ή Νίζνι και Σαραγόσα με Τενερίφη ή Οστάνδη.

“Η επιστροφή στην αγωνιστική δράση παραμένει βασική υπόθεση όχι μόνο της FIBA αλλά όλων των Ομοσπονδιών. Βρισκόμαστε εδώ για να ανακοινώσουμε την επιλογή της Αθήνας ως την διοργανώτρια πόλη για το Final Eight, που θα διεξαχθεί από 30 Σεπτεμβρίου έως 4 Οκτωβρίου στο ΟΑΚΑ.

Υλοποιούμε μία απόφαση που πάρθηκε στις 30 Μαρτίου, λίγο μετά την διακοπή των αγωνιστικών δραστηριοτήτων. Το Final Eight δεν ήταν η ιδανική επιλογή, αλλά η καλύτερη από τις εναλλακτικές που είχαμε

Πιστεύω ότι πήραμε την σωστή απόφαση. Βλέπουμε τις προσπάθειες που γίνονται ανά τον κόσμο για να ολοκληρώνονται οι σεζόν. Προφανώς δεν έχουμε την ίδια δύναμη με το ΝΒΑ και την UEFA, αλλά είδαμε την προσπάθειά τους και θέλουμε και εμείς να κάνουμε το ίδιο. Δεν είναι εύκολη αυτή η απόφασή.

Επιλέξαμε την Αθήνα για δύο λόγους, έχοντας συζητήσει με αρκετές πόλεις. Πρώτον, η άριστη συνεργασία με την Ελληνική Κυβέρνηση και οι διαβεβαιώσεις που έχουμε λάβει για όλες τις αποστολές, κάτι που ήταν προαπαιτούμενο. Άπαξ και έχουμε τις 8 ομάδες εδώ, μπορεί να γίνει Final Eight. Και βέβαια ερχόμαστε σε ένα περιβάλλον που έχει δείξει μία πολύ καλή αντιμετώπιση της πανδημίας, που μας δίνει τα εχέγγυα για την υλοποίηση της προσπάθειας.

Ο δεύτερος λόγος είναι η εμπειρία που διαθέτει τόσο η ΚΑΕ ΑΕΚ όσο και το ΟΑΚΑ, που επίσης μας δημιουργεί μία ασφάλεια και μας επιτρέπει να μην χρειάζονται συνεχή ταξίδια ώστε να επισκεπτόμαστε το γήπεδο. Είναι μία εγκατάσταση που φιλοξένησε το Final Four το 2018. Ήρθαμε σε ένα γνώριμο περιβάλλον

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα στελέχη της κυβέρνησης και της περιφέρειας. Είναι ιδιαίτερη χαρά να έχουμε την δυνατότητα να προβάλλουμε την δύσκολη αποστολή που έχει φέρει η χώρα εις πέρας. Και να ευχαριστήσω τον Μάκη Αγγελόπουλο και όλα τα μέλη της ΚΑΕ ΑΕΚ, αφού είμαστε συνδιοργανωτές και είμαστε σίγουροι ότι είμαστε στο σωστό περιβάλλον για να φέρουμε εις πέρας την αποστολή μας” ανέφερε ο CEO του BCL, Πατρίκ Κομνηνός, σε τη συνέντευξη Τύπου.

Παράλληλα, αποκαλύφθηκε και το επίσημο λογότυπο για το Final Eight του 2020

