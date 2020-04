Ο άσος της Μακάμπι Τελ Αβίβ, Άαρον Τζάκσον, σχολίασε δηκτικά τις σκέψεις που κάνει η Euroleague για επανέναρξη της διοργάνωσης.

Η Euroleague εξετάζει όλα τα σενάρια που υπάρχουν προκειμένου να αποφύγει την οριστική διακοπή της διοργάνωσης, λόγω κορονοϊού, με τελευταία της σκέψη να είναι η διεξαγωγή όλων των αγώνων που απομένουν σ μία πόλη και κοινό γήπεδο.

Αρκετοί από τους παίκτες που έχουν ακούσει τα σενάρια πάντως δεν φαίνεται να συμφωνούν ιδιαίτερα, με τον Άαρον Τζάκσον της Μακάμπι Τελ Αβίβ να αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα, αφού έγραψε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στο Twitter: “Θα πάρω ο,τι… καπνίζουν και θα σας ενημερώσω σε τρεις μέρες”.

I will take whatever they are SMOKING!!! Report back in 3 days.. Actually I’ll take a Ounce or whatever they’re lighting up. https://t.co/AXh1K7td1d