Την ώρα που τα δημοσιεύματα εμφανίζουν τις Τσέλσι και Μάντσεστερ Σίτι να κάνουν δεύτερες σκέψεις για τη συμμετοχή τους στην European Super League, οι αρχηγοί των ομάδων της Premier League θα έχουν «συνάντηση» για να συζητήσουν το «καυτό» θέμα που έχει προκαλέσει «σεισμό» στο ποδόσφαιρο.

Η δημιουργία της European Super League απασχολεί εδώ και λίγες ώρες το παγκόσμιο ποδόσφαιρο και –ΦΥΣΙΚΑ- την Premier League.

Θυμίζουμε ότι ανάμεσα στις 12… ιδρυτικές ομάδες της συγκεκριμένης διοργάνωσης, βρίσκονται οι Μάντσεστερ Σίτι, Τσέλσι, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Λίβερπουλ, Άρσεναλ και Τότεναμ.

Η Αγγλία βρίσκεται στο επίκεντρο των αντιδράσεων για τη σύσταση της European Super League, με έντονες διαμαρτυρίες από τους φιλάθλους των έξι συλλόγων που υπογράφουν την ίδρυσή της.

Την ίδια στιγμή, ο αρχηγός της Λίβερπουλ, Τζόρνταν Χέντερσον, εμφανίζεται να κάλεσε όλους τους αρχηγούς των ομάδων της Premier League σε μίτινγκ ώστε να συζητήσουν για το… καυτό θέμα.

EXCLUSIVE: Liverpool skipper Jordan Henderson has called an emergency meeting of the Premier League captains to discuss a response to ESL. More @MailSport shortly.