Η Εθνική Ελλάδας σάρωσε στο Nations League και μετά τις 4/4 νίκες έκανε μεγάλο άλμα στην παγκόσμια κατάταξη.

Η Εθνική Ελλάδας του Γκουστάβο Πογέτ πήρε 12 βαθμούς στις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές του Nations League κι εξασφάλισε την πρωτιά στον όμιλό της και την άνοδο στη δεύτερη κατηγορία της διοργάνωσης.

Τα σερί θετικά αποτελέσματα έφεραν και πολλούς βαθμούς στη γαλανόλευκη, η οποία από την 55η θέση που βρισκόταν, σκαρφάλωσε στη 48η στην παγκόσμια κατάταξη της FIFA.

Τη μεγάλη άνοδο της Εθνικής Ελλάδας τόνισε και ο λογαριασμός της παγκόσμιας ομοσπονδίας στα social media, καθώς η Ελλάδα μαζί με Μαλαισία (+7), Κούβα (+10) και Αζερμπαϊτζάν (+11) είχαν τις μεγαλύτερες ανόδους.

Double digit moves as Kazakhstan and Cuba fly up the #FIFARanking! 🇰🇿🇨🇺🚀 pic.twitter.com/RVSYWt1mbd