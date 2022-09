Δίχως να συναντήσει το παραμικρό πρόβλημα, η Εθνική Ελλάδας μπάσκετ συνέτριψε την Εσθονία με 90-69 και έκανε το 5/5 στον όμιλο της στο Eurobasket 2022.

Η Εθνική Ελλάδας μπάσκετ κατέκτησε με άνεση την πρώτη θέση του ομίλου της και πλέον ταξιδεύει στο Βερολίνο, όπου θα πραγματοποιηθεί η νοκ άουτ φάση του Eurobasket 2022. Τις επόμενες ώρες, η γαλανόλευκη θα μάθει την αντίπαλο της στους “16”, με το παιχνίδι να είναι προγραμματισμένο για την προσεχή Κυριακή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κορυφαίος του αγώνα ήταν και πάλι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με 25 πόντους, όλους στο πρώτο ημίχρονο! Ο Έλληνας σούπερ σταρ, όμως, στάθηκε άτυχος στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου, καθώς φάνηκε να γυρίζει τον αστράγαλό του και έτσι κάθισε με ενοχλήσεις στον πάγκο, δίχως να πατήσει και πάλι παρκέ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Giannis Antetokounmpo is a man!



25 PTS, 5 REB, 4 AST 1 STL AND 31 EFF in only 19 minutes #EuroBasket pic.twitter.com/sZle5t5WWi