Αθλητικά

Ελλάδα – Μαυροβούνιο 65-67 τελικό: Ήττα για τη γαλανόλευκη στα Άνω Λιόσια

Η Εθνική μπάσκετ γνώρισε την πρώτη ήττα της στα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027
Ο Κώστας Αντετοκούνμπο
65 - 67
Τελικό
ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI

Παρακολουθήσατε live την αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας μπάσκετ με το Μαυροβούνιο στα Άνω Λιόσια για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027.

20:55 | 27.02.2026

Ακολουθεί αναλυτικό ρεπορτάζ

20:55 | 27.02.2026
Εκτός προγράμματος ήττα για τη γαλανόλευκη
20:55 | 27.02.2026
Τέλος αγώνα! Ελλάδα - Μαυροβούνιο 65-67
20:53 | 27.02.2026
Άστοχος ο Τολιόπουλος από κοντά
20:53 | 27.02.2026
8.3 δευτερόλεπτα

Ψάχνουμε σουτ νίκης ή να στείλουμε το ματς στην παράταση

20:52 | 27.02.2026

Σούπερ άμυνα από τον Μήτρου Λονγκ

20:50 | 27.02.2026

Μεγάλο λάθος από την Ελλάδα

20:50 | 27.02.2026
36 δευτερόλεπτα ακόμα και τάιμ άουτ από τον Σπανούλη
20:50 | 27.02.2026

65-67 από τον Χατζιμπέγκοβιτς

20:47 | 27.02.2026

65-65 με κάρφωμα του Νίκολιτς

20:47 | 27.02.2026
1:31 ακόμα
20:46 | 27.02.2026
65-63 μπροστά η Ελλάδα με τον Καλαϊτζάκη!
20:45 | 27.02.2026
Δύο λεπτά ακόμα

63-63 με 2/2 βολές του Λαρεντζάκη

20:43 | 27.02.2026

Τραγικές επιθέσεις και από τις δύο ομάδες

20:42 | 27.02.2026

61-63 από τον Ντρόμπνιακ

20:41 | 27.02.2026
Τέσσερα λεπτά ακόμα

61-61 με 1/2 βολές του Λαρεντζάκη

20:40 | 27.02.2026

60-61 με τρίποντο του Παπανικολάου

20:40 | 27.02.2026

57-61 με 2/2 βολές του Νίκολιτς

20:39 | 27.02.2026

Η γαλανόλευκη δεν είναι καλή ούτε στην επίθεση αλλά ούτε και στα ριμπάουντ

20:39 | 27.02.2026
Πέντε λεπτά ακόμα
20:38 | 27.02.2026

Κάκιστη η εικόνα της γαλανόλευκης στην επίθεση

20:35 | 27.02.2026

57-59 από τον Πόποβιτς

20:32 | 27.02.2026

57-57 με 1/2 βολές του Τολιόπουλου

20:32 | 27.02.2026

56-57 από τον Μήτογλου και πάλι

20:32 | 27.02.2026

54-57 απαντάει άμεσα το Μαυροβούνιο

20:31 | 27.02.2026

54-55 μειώνει ο Μήτογλου

20:31 | 27.02.2026
Ξεκίνησε το τέταρτο δεκάλεπτο
20:28 | 27.02.2026
Τέλος τρίτου δεκαλέπτου: Ελλάδα - Μαυροβούνιο 52-55
20:27 | 27.02.2026

52-55 από τον Ιβάνοβιτς

20:26 | 27.02.2026

52-53 με 1/2 βολές του Χουγκάζ

20:24 | 27.02.2026

51-53 μπροστά το Μαυροβούνιο

20:24 | 27.02.2026

51-52 από τον Μήτογλου

20:20 | 27.02.2026
Δύο λεπτά ακόμα για το τρίτο δεκάλεπτο

49-52 με 2/2 βολές του Πόποβιτς

20:19 | 27.02.2026

49-50 με κάρφωμα του Αντετοκούνμπο

20:19 | 27.02.2026

47-50 από τον Παπανικολάου

20:19 | 27.02.2026

Μέσα και ο Καλαϊτζάκης

20:19 | 27.02.2026

Επιστρέφουν Τολιόπουλος και Ρογκαβόπουλος γιατί δεν βάζουμε με τίποτα καλάθι

20:18 | 27.02.2026
4 λεπτά για το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου
20:17 | 27.02.2026

45-50 μπροστά το Μαυροβούνιο

20:14 | 27.02.2026

45-48 με 2/2 βολές του Μωραϊτη

20:11 | 27.02.2026

43-48 με 1/2 βολές του Νίκολιτς που κάνει μεγάλη ζημιά στη γαλανόλευκη ρακέτα

20:10 | 27.02.2026

43-47 απαντάει με τρίποντο ο Παπανικολάου

20:10 | 27.02.2026

40-47 με τρίποντο του Νίνταμ

20:09 | 27.02.2026

40-44 από τον Νίκολιτς

20:08 | 27.02.2026

40-42 από τον Χατζιμπέγκοβιτς

20:07 | 27.02.2026

40-40 από τον Μήτρου Λονγκ, έπειτα από υπέροχη ασίστ του Παπανικολάου

20:07 | 27.02.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο
19:53 | 27.02.2026
19:52 | 27.02.2026
Επιστρέφουμε σε λίγο
19:52 | 27.02.2026
Τέλος πρώτου ημιχρόνου: Ελλάδα - Μαυροβούνιο 38-40
19:50 | 27.02.2026

38-40 με τρίποντο του Χατζιμπέγκοβιτς από τα 8 μέτρα!

19:50 | 27.02.2026
19:49 | 27.02.2026

38-37 από τον Νίκολιτς που κάνει ζημιά στο ζωγραφιστό όσο δεν είναι μέσα ο Κώστας Αντετοκούνμπο

19:47 | 27.02.2026

38-35 από τον Τολιόπουλο

19:47 | 27.02.2026

36-35 μειώνει ο Νίκολιτς

19:46 | 27.02.2026

36-33 με 2/2 βολές του Τολιόπουλου

19:45 | 27.02.2026
19:44 | 27.02.2026
Τρία λεπτά ακόμα για το φινάλε του ημιχρόνου
19:43 | 27.02.2026
8-0 σερί από την Ελλάδα με πρωταγωνιστή τον Αντετοκούνμπο που έφτασε τους 11 πόντους
19:42 | 27.02.2026

34-33 με φοβερό κάρφωμα του Αντετοκούνμπο

19:41 | 27.02.2026

32-33 από τον Παπανικολάου

19:41 | 27.02.2026
Ξεχωρίζει ο σέντερ του Άρη

30-33 με 2/2 βολές του Αντετοκούνμπο

19:38 | 27.02.2026

Αντιαθλητικό φάουλ κέρδισε ο Κώστας Αντετοκούνμπο

19:37 | 27.02.2026

28-33 από τον Καλαϊτζάκη

19:36 | 27.02.2026
19:36 | 27.02.2026
15' Τάιμ άουτ για την Ελλάδα

Ο Βασίλης Σπανούλης είναι απογοητευμένος με την εμφάνιση της ομάδας του

19:35 | 27.02.2026

26-33 μπροστά το Μαυροβούνιο

19:34 | 27.02.2026

26-31 με 2/2 βολές του Σιμόνοβιτς

19:30 | 27.02.2026

26-29 με 1/2 βολές του Κώστα Αντετοκούνμπο

19:30 | 27.02.2026

25-29 απαντάει άμεσα το Μαυροβούνιο

19:29 | 27.02.2026

25-27 με κάρφωμα του Κώστα Αντετοκούνμπο

19:29 | 27.02.2026

Ρίχνει στο παρκέ και πάλι Τολιόπουλο και Αντετοκούνμπο, βγάζοντας Μήτογλου και Λαρεντζάκη

19:29 | 27.02.2026

Εκνευρισμένος ο Βασίλης Σπανούλης με τα λάθη των παικτών του

19:28 | 27.02.2026

23-27 με κάρφωμα του Σιμόνοβιτς

19:27 | 27.02.2026

23-25 από τον Σιμόνοβιτς

19:27 | 27.02.2026
8 λεπτά ακόμα για το φινάλε του ημιχρόνου
19:26 | 27.02.2026
19:25 | 27.02.2026

23-23 ισοφαρίζει η γαλανόλευκη με τρίποντο του Μήτρου Λονγκ

19:25 | 27.02.2026

20-23 απαντάει ο Ντρόμπνιακ

19:23 | 27.02.2026

20-21 με τρίποντο του Λαρεντζάκη

19:23 | 27.02.2026

17-21 μπροστά οι Μαυροβούνιοι

19:20 | 27.02.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο δεκάλεπτο
19:20 | 27.02.2026
Τέλος πρώτου δεκαλέπτου: Ελλάδα - Μαυροβούνιο 17-19
19:18 | 27.02.2026

17-19 μπροστά οι Μαυροβούνιοι

19:18 | 27.02.2026

17-19 μπροστά οι Μαυροβούνιοι

19:18 | 27.02.2026

17-17 απαντάει ο Νίκολιτς

19:16 | 27.02.2026

17-15 με τρίποντο του Χουγκάζ

19:15 | 27.02.2026
19:15 | 27.02.2026

14-15 με κάρφωμα του Νίκολιτς

19:13 | 27.02.2026

14-13 με 1/2 βολές του Ντρόμπνιακ

19:13 | 27.02.2026

14-12 από τον Ρογκαβόπουλο

19:11 | 27.02.2026

12-12 ισοφαρίζουν με 2/2 βολές οι Μαυροβούνιοι

19:11 | 27.02.2026
19:10 | 27.02.2026
19:10 | 27.02.2026

12-10 από τον Παπανικολάου

19:10 | 27.02.2026
Τέσσερα λεπτά ακόμα για το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου
19:09 | 27.02.2026

10-10 απαντάει με τρίποντο ο Χαντζιμπέγκοβιτς

19:09 | 27.02.2026

10-7 με τρίποντο του Ελάιτζα Μήτρου Λονγκ

19:08 | 27.02.2026

7-7 ισοφαρίζει ο Βούτσεβιτς

19:08 | 27.02.2026

7-5 με 2/2 βολές του Καλαϊτζάκη

19:06 | 27.02.2026

5-5 ισοφαρίζει ο Νίνταμ

19:06 | 27.02.2026

5-3 με νέο κάρφωμα του Κώστα Αντετοκούνμπο! Πήρε και το φάουλ ο Έλληνας σέντερ

19:05 | 27.02.2026

3-3 με κάρφωμα του Κώστα Αντετοκούνμπο

19:04 | 27.02.2026

1-3 με τρίποντο του Γιοβάνοβιτς

19:04 | 27.02.2026

1-0 με 1/2 βολές του Χαραλαμπόπουλου

19:03 | 27.02.2026

Δύο λεπτά χωρίς σκορ στο παιχνίδι!

19:03 | 27.02.2026

Το πρώτο λεπτό πέρασε χωρίς σκορ

19:01 | 27.02.2026

Νευρικό ξεκίνημα για τις δύο ομάδες

18:55 | 27.02.2026
Τζάμπολ στην αναμέτρηση
18:55 | 27.02.2026
Η Ελλάδα θα ξεκινήσει με Τολιόπουλο, Π. Καλαϊτζάκη, Παπανικολάου, Χαραλαμπόπουλο και Κ. Αντετοκούνμπο
18:55 | 27.02.2026
Η δωδεκάδα του Μαυροβουνίου

Ίλιτς, Νίντχαμ, Ιβάνοβιτς, Χατζιμπέγκοβιτς, Σιμόνοβιτς, Βούτσελιτς, Ζιβάνοβιτς, Νίκολιτς, Ντρόμπνιακ, Πόποβιτς, Ράντοντσιτς

 
 

18:54 | 27.02.2026
Η δωδεκάδα της Εθνικής Ελλάδας

Ρογκαβόπουλος, Λαρεντζάκης, Μωραΐτης, Τολιόπουλος, Π. Καλαϊτζάκης, Χαραλαμπόπουλος, Παπανικολάου, Χουγκάζ, Κ. Αντετοκούνμπο, Μήτογλου, Μήτρου-Λονγκ, Νετζήπογλου

 

 
18:54 | 27.02.2026
Οι τρεις πρώτες ομάδες από τα τέσσερα αυτά νέα γκρουπ θα προκριθούν στο Παγκόσμιο Κύπελλο, σύνολο 12 από την Ευρωπαϊκή Ζώνη
18:54 | 27.02.2026

Αν η Ελλάδα προκριθεί, λοιπόν, στη δεύτερη φάση θα αντιμετωπίσει τις τρεις ομάδες που θα τερματίσουν πρώτες στο Group A, δηλαδή τρεις από τις: Ισπανία, Γεωργία, Ουκρανία, Δανία

18:54 | 27.02.2026

Οι τρεις πρώτες ομάδες κάθε ομίλου προκρίνονται στη δεύτερη φάση μεταφέροντας τα αποτελέσματά τους από την πρώτη φάση

18:53 | 27.02.2026

Η Ελλάδα έκανε το 2/2 κόντρα σε Ρουμανία και Πορτογαλία στο παράθυρο του Νοεβρίου και βρίσκεται στην πρώτη θέση του Group B. Το Μαυροβούνιο είναι 3ο με ρεκόρ 1-1

 

18:52 | 27.02.2026
Καλησπέρα από το NewsIt.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας μπάσκετ με το Μαυροβούνιο στα Άνω Λιόσια για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027

Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
188
166
140
104
87
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo