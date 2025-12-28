Ελλάδα – Σερβία 13-6: Φιλική νίκη για την εθνική πόλο των ανδρών με «όπλο» την άμυνα

Ηχηρό μήνυμα ενόψει του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του Βελιγραδίου (10-25 Ιανουαρίου 2026) έστειλε η εθνική πόλο των ανδρών. Οι παίκτες του Θοδωρή Βλάχου, ανέβασαν στροφές στο β΄ μέρος και κυριάρχησαν απόλυτα της Σερβίας, για να πάρουν τη νίκη με 13-6.

Η άμυνα της Εθνικής πόλο των ανδρών ήταν υποδειγματική από το πρώτο λεπτό, για να βρουν χάρη σ’ αυτήν ρυθμό και στην επίθεση οι Έλληνες διεθνείς και να φτάσουν άνετα στο θετικό αποτέλεσμα, στο στο Εθνικό Κολυμβητήριο Πειραιά.

Από 4 γκολ σημείωσαν οι Γενηδουνιάς και Αργυρόπουλος, ενώ 3 γκολ πέτυχε ο Χαλυβόπουλος.

Έξι παίκτες της Σερβίας σημείωσαν από 1 γκολ.

Τα οκτάλεπτα: 2-1, 1-2, 5-1, 5-2

ΕΛΛΑΔΑ (Θοδωρής Βλάχος): Τζωρτζάτος, Γενηδουνιάς 4, Σκουμπάκης, Γκιουβέτσης, Αργυρόπουλος 4, Παπαναστασίου, Γκίλλας 1, Καλογερόπουλος 1, Χαλυβόπουλος 3, Κάκαρης, Νικολαϊδης, Παπανικολάου, Τζωρτζάτος, Σπάχιτς

ΣΕΡΒΙΑ (Ούρος Στεφάνοβιτς): Μίσοβιτς, Μάντιτς 1, Πλιέβανσιτς, Ραντζέλοβιτς, Τσουκ 1, Λάζιτς 1, Ντράσοβιτς 1, Γιάκσιτς, Βίτσο, Ντέντοβιτς, Γκλάντοβιτς 1, Β. Ράσοβιτς 1, Γκλούσατς, Μαρτίνοβιτς