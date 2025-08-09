Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Ελλάδα – Σερβία live το πρώτο φιλικό προετοιμασίας της εθνικής μπάσκετ στην Κύπρο

Νέο “τεστ” για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να απουσιάζει και αυτή τη φορά
(ΦΩΤΟ ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
Τουρνουά "ECOMMBX Cup"
Ματς προετοιμασίας ενόψει Eurobasket
(ΦΩΤΟ ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI)

“Δυνατό” φιλικό για την Ελλάδα. Η Εθνική μπάσκετ αντιμετωπίζει την ισχυρή Σερβία, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για το προσεχές Eurobasket.

20:52 | 09.08.2025
Δεύτερο δεκάλεπτο στο φιλικό
20:52 | 09.08.2025

Σερβία: 8/13 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 4/5 βολές, 9 ριμπάουντ (4 αμυντικά - 5 επιθετικά), 6 ασίστ, 2 λάθη, 2 κλεψίματα

Ελλάδα: 7/9 δίποντα, 4/7 τρίποντα, 0/1 βολή, 4 ριμπάουντ (2 αμυντικά - 2 επιθετικά), 5 ασίστ, 2 λάθη, 2 κλεψίματα, 1 μπλοκ

20:49 | 09.08.2025
26-26 το σκορ στο τέλος της 1ης περιόδου
20:49 | 09.08.2025
26-26 με τον Λαρεντζάκη
20:48 | 09.08.2025
23-26 η Σερβία μπροστά στο σκορ
20:48 | 09.08.2025

Βολές για τον Τρίσταν Βούκσεβιτς

20:47 | 09.08.2025
23-24 μπροστά η Σερβία
20:46 | 09.08.2025
23-23 με τον Βούκσεβιτς, που θα έχει και μια βολή
20:46 | 09.08.2025
23-21 η Σερβία
20:46 | 09.08.2025
23-19 με κάρφωμα του Κώστα Αντετοκούνμπο
20:46 | 09.08.2025
21-19 μειώνει η Σερβία
20:45 | 09.08.2025

2:18 για το τέλος της πρώτης περιόδου

20:43 | 09.08.2025

Τάιμ άουτ

20:43 | 09.08.2025
21-17 και πάλι ο Μήτογλου
20:42 | 09.08.2025
19-17 με τον Σλούκα
20:42 | 09.08.2025
16-17 με τον Γιόβιτς
20:41 | 09.08.2025
16-14 με τον Μήτογλου
20:41 | 09.08.2025
14-14 με το ντράιβ του Γιόβιτς
20:41 | 09.08.2025
14-12 με 1/2 βολές του Γιόκιτς
20:40 | 09.08.2025

Φάουλ και βολές για τον Γιόκιτς

20:40 | 09.08.2025
14-11 με τον Σαμοντούροφ η Ελλάδα
20:37 | 09.08.2025
11-11 η απάντηση της Σερβίας με τον Πετρούσεφ
20:37 | 09.08.2025
11-9 η Ελλάδα με τον Μήτογλου
20:37 | 09.08.2025
9-9 με τον Μπογκντάνοβιτς
20:36 | 09.08.2025
9-7 με μακρινό τρίποντο του Ντόρσεϊ
20:35 | 09.08.2025
6-7 η Σερβία με τον Γιόκιτς
20:35 | 09.08.2025
6-5 η Ελλάδα με τον Ντόρσεϊ
20:35 | 09.08.2025
4-5 η Σερβία
20:34 | 09.08.2025
Εύστοχος από μέση απόσταση ο Μήτογλου για το 4-3
20:33 | 09.08.2025
2-3 με τον Αβράμοβιτς οι Σέρβοι
20:33 | 09.08.2025

Χαμένη η βολή από τον Κατσίβελη

20:33 | 09.08.2025
2-0 με τον Κατσίβελη, που θα έχει και μια βολή
20:32 | 09.08.2025
Τζάμπολ στον αγώνα
20:31 | 09.08.2025

Όλα έτοιμα γι την έναρξη του φιλικού αγώνα

20:28 | 09.08.2025
Κατσίβελης, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Σαμοντούροβ και Μήτογλου στο αρχικό σχήμα της Ελλάδας
20:28 | 09.08.2025
Αβράμοβιτς, Μπογκντάνοβιτς, Γιόβιτς, Πετρούσεφ και Γιόκιτς οι πέντε πρώτοι της Σερβίας
20:25 | 09.08.2025

Η ώρα των εθνικών ύμνων - Πρώτος, ακούγεται αυτός της Ελλάδας

20:25 | 09.08.2025

Το παιχνίδι γίνεται στη Λεμεσό για το τουρνουά ECOMMBX

20:24 | 09.08.2025
20:23 | 09.08.2025
20:21 | 09.08.2025

Αυτή τη στιγμή έχουμε τις παρουσιάσεις των δυο ομάδων

20:20 | 09.08.2025

Ο Βασίλης Σπανούλης άφησε εκτός αποστολής για την αποψινή αναμέτρηση τους Όμηρο Νετζήπογλου και Λευτέρη Λιοτόπουλο

20:19 | 09.08.2025

Η Εθνική έφτασε το βράδυ της Παρασκευής στηνΚύπρο, δίχως τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος θα μπει από βδομάδα σε φουλ πρόγραμμα, αλλά και τους τραυματίες Βασίλη Τολιόπουλο και Βαγγέλη Ζούγρη. Αντιθέτως, για τους Σέρβους θα είναι διαθέσιμος ο Νίκολα Γιόκιτς.

20:19 | 09.08.2025

Το αποψινό παιχνίδι, όπως και εκείνο με το Ισραήλ (10.08.2025, 20:30) που ακολουθεί θα φιλοξενηθούν στο Αθλητικό κέντρο Σπύρος Κυπριανού, όπου θα γίνουν οι αγώνες της γαλανόλευκης στον όμιλό της στο μεγάλο ραντεβού Αυγούστου και Σεπτεμβρίου.

20:18 | 09.08.2025

Οι 14 παίκτες της Σερβίας του Σβέτισλαβ Πέσιτς

Πετρούσεβ, Ν. Γιόβιτς, Μπογκντάνοβιτς, Κοπρίβιτσα, Μαρίνκοβιτς, Βούκτσεβιτς, Ντόμπριτς, Γιόκιτς, Γκούντουριτς, Σ. Γιόβιτς, Νταβίντοβατς, Αβράμοβιτς, Μιλουτίνοβ και Τόπιτς

20:18 | 09.08.2025

Οι 14 παίκτες που βρίσκονται στην αποστολή της Ελλάδας

Παπανικολάου, Σλούκας, Λαρεντζάκης, Θ. Αντετοκούνμπο, Μήτογλου, Ντόρσεϊ, Αντετοκούνμπο, Κατσίβελης, Καλαϊτζάκης, Χουγκάζ, Καραγιαννίδης, Σαμοντούροβ, Νικολαΐδης και Μπαζινας

20:18 | 09.08.2025

Η γαλανόλευκη αντιμετωπίζει την ισχυρή Σερβία, σε τουρνουά στην Κύπρο

20:16 | 09.08.2025

Μαζί θα παρακολουθήσουμε την εξέλιξη του δεύτερου φιλικού της Εθνικής μπάσκετ, στην προετοιμασία για το Eurobasket 2025

20:16 | 09.08.2025
Καλησπέρα από το Newsit.gr
Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo