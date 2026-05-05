Παναθηναϊκός – Βαλένθια: Γιαβόρ, Νέντοβιτς και Σούκις σφυρίζουν το τρίτο παιχνίδι στο Telekom Center

Ο Γιαβόρ σε παιχνίδι της Euroleague/ (ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI)
Γνωστά έγιναν τα ονόματα των διαιτητών που θα σφυρίξουν τον τρίτο αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια στην Αθήνα (6/5/2026, 21:15).

Αυτοί θα είναι οι Νταμίρ Γιαβόρ (Σλοβενία), Μίλαν Νέντοβιτς (Σερβία) και Αρτούρας Σούκις (Λιθουανία). Οι Γιαβόρ και Νέντοβιτς ήταν και στο πρώτο παιχνίδι της σειράς του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια στη Roig Arena, με τους πράσινους να έχουν πολλά παράπονα για τη φάση του Κέντρικ Ναν με τον Μπράνκου Μπαντιό, που οι ρέφερι θεώρησαν ότι έγινε μπλοκ, ενώ ήταν καθαρό φάουλ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Παναθηναϊκός χρειάζεται ακόμα μία νίκη για να πάρει το εισιτήριο για το Final Four της Euroleague, έχοντας κάνει το 2-0 στην έδρα της Βαλένθια.

