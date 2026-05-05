ΑΕΚ: Με Νάναλι στην Μπανταλόνα για το Final Four του Basketball Champions League

Με τον Τζέιμς Νάναλι στην αποστολή της θα αναχωρήσει η ΑΕΚ για την Μπανταλόνα, όπου διεξάγεται το φετινό Final Four του Basketball Champions League.

Ο πολύπειρος Αμερικανός άσος της ΑΕΚ ταλαιπωρούταν από ένα πρόβλημα τραυματισμού τις τελευταίες μέρες και έτρεξε για να προλάβει το Final Four του Basketball Champions League στην Μπανταλόνα, όπου θα κριθεί ο ευρωπαϊκός τίτλος.

Ο Νάναλι δείχνει να έχει ξεπεράσει το πρόβλημα και αναμένεται να ενισχύσει την ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα.

Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει στον ημιτελικό τη Μάλαγα (7/5/2026, 22:00) με στόχο την πρόκριση στον μεγάλο τελικό.