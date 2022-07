Ο Γκρεγκόρζ Κριχόβιακ, ο οποίος αγωνίστηκε τους τελευταίους μήνες στην ΑΕΚ, είναι πιθανό να συνεχίσει την καριέρα του στη Σαουδική Αραβία.

Ο Πολωνός μέσος ξεκίνησε συζητήσεις με την Αλ Σαμπάμπ, όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο 32χρονος άσος έχει συμβόλαιο με την Κράσνονταρ έως το 2024, αλλά έχει ανασταλεί μέχρι το ερχόμενο καλοκαίρι λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Αυτό σημαίνει ότι ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ μπορεί ελεύθερα να διαπραγματευτεί με όποια ομάδα θέλει για τη φετινή σεζόν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Αλ Σαμπάμπ θέλει τον Κριχόβιακ κι έχει καταθέσει πρόταση στον Πολωνό, ο οποίος καλείται να αποφασίσει για το μέλλον του.

Al Shabab have opened talks to bring former PSG midfielder Grzegorz Krychowiak to Saudi Arabia. The proposal is already on the table, up to the player. 🇵🇱 #transfers



Krychowiak spent last months on loan to AEK Athens.