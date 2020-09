Η UEFA ανακοίνωσε κι επίσημα ότι ο κανονισμός για τις πέντε αλλαγές κάθε ομάδας σε όλα τα παιχνίδια των διοργανώσεών της, θα παραμείνει και για τη σεζόν 2020-21.

Η ευρωπαϊκή ομοσπονδία είχε προχωρήσει σε αυτή την αλλαγή, εξαιτίας του κορονοϊού, καθώς θέλησε να δώσει στις ομάδες τη δυνατότητα να έχουν περισσότερες λύσεις στην επανέναρξη των πρωταθλημάτων. Με την πανδημία να συνεχίζεται όμως, υπήρξε παράταση στο νέο κανονισμό και για τη νέα σεζόν στο Champions League, το Europa League, το Nations League, κι όλες τις υπόλοιπες διοργανώσεις ανδρών και γυναικών στην Ευρώπη.

“Η εκτελεστική επιτροπή της UEFA ενέκρινε τη χρήση πέντε αλλαγών σε διεθνείς αγώνες για το υπόλοιπο της σεζόν”, αναφέρει χαρακτηριστικά η σχετική ανακοίνωση.

🔁 NEWS: Up to five substitutions will be allowed for all matches played in the #NationsLeague, European Qualifiers play-offs, Women’s EURO Qualifiers, the #UCL, the #UEL and the #UWCL, for the remainder of the season.



The number of players allowed on the match sheet = 23 pic.twitter.com/2VMSUHOI1x