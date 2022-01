Τον γύρο του διαδικτύου συνεχίζουν να κάνουν βίντεο από την επίθεση των οπαδών της Ρεάλ Σοσιεδάδ στο πούλμαν της Ατλέτικο Μαδρίτης, πριν από παιχνίδι μεταξύ των δύο ομάδων για το Κύπελλο Ελλάδας.

Οι οπαδοί της Σοσιεδάδ έστησαν ενέδρα στο πούλμαν της Ατλέτικο Μαδρίτης, ρίχνοντας αντικείμενα στο πούλμαν και προκαλώντας ζημιές.

Ο προπονητής των Μαδριλένων, Ντιέγκο Σιμεόνε, ο οποίος είναι γνωστός για τον εκρηκτικό χαρακτήρα του, ήρθε σε διαπληκτισμό με τους οπαδούς της Σοσιεδάδ, όντας μέσα από το πούλμαν, με το βίντεο να γίνεται Viral.

Δείτε το βίντεο:

Only Diego Simeone would go and single-handedly try to take on a crowd of opposition fans as they throw things at his team’s bus… pic.twitter.com/HIdaJqTW0D