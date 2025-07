Ντιόγκο Ζότα: Φίλοι της Λίβερπουλ αφήνουν λουλούδια στο «Anfield» για τον αδικοχαμένο ποδοσφαιριστή

Λίγη ώρα μετά τη γνωστοποίηση του θανάτου του Ντιόγκο Ζότα, φίλοι της Λίβερπουλ συγκεντρώθηκαν έξω από το «Anfield» αφήνοντας λουλούδια, σε μια πολύ συγκινητική στιγμή.

Άλλωστε ο Ντιόγκο Ζότα αποτελούσε ένα από τους πιο αγαπητούς ποδοσφαιριστές της Λίβερπουλ, με τον θάνατο του να συγκινεί όχι μόνο τους «ρεντς» αλλά και συνολικά το παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Η τραγική είδηση έρχεται 10 ημέρες μετά το γάμο του Ζότα με την Ρούτε Καρντόσο, με τον Πορτογάλο να αφήνει πίσω του και τρία παιδιά. Αξίζει να σημειωθεί πως ο Πορτογάλος πήρε μεταγραφή για την Λίβερπουλ το καλοκαίρι του 2020, όταν οι «ρεντς» τον απέκτησαν έναντι 44,7 εκατομμυρίων ευρώ από την Γουλβς. Έκτοτε πραγματοποίησε 182 εμφανίσεις με την ομάδα, σκοράροντας 65 γκολ και μοιράζοντας 26 ασίστ .

Σε αυτό το διάστημα, έχει κατακτήσει τρεις τίτλους με τον σύλλογο: έναν πρωτάθλημα της Premier League (2024-25), ένα Κυπέλλου Αγγλίας (2021-22) και ένα Λιγκ Καπ (2021-22).

Το γήπεδο της Λίβερπουλ ήταν βουβό και συννεφιασμένο. Ο κόσμος δεν μπορούσε να πιστέψει τι είχε συμβεί, με τις εικόνες να είναι συγκλονιστικές. Παράλληλα η διοίκηση της Λίβερπουλ πήρε την απόφαση να έχει μεσίστιες τις σημαίες στο «Anfield» ως φόρο τιμής στη μνήμη του 28χρονου ποδοσφαιριστή.

Κάτι αντίστοιχο έγινε και στην Πορτογαλία και το «Dragao».

The Liverpool flag in front of Anfield Road has been lowered to half-mast following the death of Diogo Jota.



