Ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και σύμφωνα με τον Guardian η διοίκηση του αγγλικού συλλόγου είχε επαφή με τον πρώην προπονητή του Ολυμπιακού, Ερνέστο Βαλβέρδε.

Η Μάνστσεστερ Γιουνάιτεντ έχει βγει στην αγορά για προπονητή τις τελευταίες μέρες και σύμφωνα με τον Guardian οι “κόκκινοι διάβολοι” ήρθαν σε επαφή την Τρίτη (23/11) με τον Ερνέστο Βαλβέρδε, προκειμένου να συζητήσουν το ενδεχόμενο συνεργασίας τους.

Ξεκαθαρίζεται, πάντως, ότι ο πρώην προπονητής του Ολυμπιακού και της Μπαρτσελόνα βρίσκεται στη λίστα των Άγγλων μόνο για να παίξει τον ρόλο του υπηρεσιακού προπονητή μέχρι να υπάρξει «μόνιμος» αντικαταστάτης του Σόλσκιερ.

Ο Ερνέστο Βαλβέρδε είναι γνώριμος στην Ελλάδα από τις δύο θητείες του στον Ολυμπιακό (2008-09, 2010-12), με τον οποίο κατέκτησε 3 πρωταθλήματα και 2 Κύπελλα.

