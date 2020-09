Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ο μοιραίος παίκτης για τους Μιλγουόκι Μπακς στο δεύτερο παιχνίδι των play off κόντρα στους Μαϊάμι Χιτ, καθώς χρεώθηκε με φάουλ σε “νεκρό χρόνο” και με το σκορ να είναι ισόπαλο.

Τα “ελάφια” διαμαρτυρήθηκαν έντονα για την απόφαση και μαζί τους φαίνεται ότι έχουν και τον κορυφαίο σχολιαστή του ESPN για το NBA, τον Στίβεν Α. Σμιθ, ο οποίος κι έσπευσε να τους συμπαρασταθεί στο twitter.

Ο Αμερικανός ρεπόρτερ και παρουσιαστής της εκπομπής First Take, έχει προβλέψει την επικράτηση των Χιτ στη σειρά, όμως αυτό δεν τον απέτρεψε από ένα “επιθετικό” σχόλιο στο twitter κατά του διαιτητή.

«Αυτό είναι σίγουρα ένα ντροπιαστικό σφύριγμα από τον Μαρκ Ντέιβις. Πώς μπορείς να πάρεις αυτή την απόφαση σε μια τέτοια συνθήκη! Είχα πει πως οι Χιτ θα νικήσουν τη σειρά, όμως αυτό το φάουλ με 0:00 στο ρολόι είναι απαράδεκτο. Οι Μπακς έπρεπε να αποχωρήσουν πριν από τις βολές», έγραψε ο Σμιθ.

That is absolutely, positively, a shameful call by Marc Davis. How can you make that ticky-taco call in that situation! I picked the @MiamiHEAT to win this series, but to make that call in a time game with 0:00 on the clock is disgraceful. @Bucks should’ve walked off before FT’s