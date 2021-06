Ο Ρικ Πιτίνο εκνευρίστηκε με την εικόνα των παικτών της Εθνικής Ελλάδας στην τέταρτη περίοδο του αγώνα με τον Καναδά για το προολυμπιακό τουρνουά.

Ο Αμερικανός τεχνικός τα… έχωσε σε τάιμ άουτ στους παίκτες του για το γεγονός ότι έχασαν το… μυαλό τους, επιτρέποντας στους Καναδούς να ξεφύγουν στο σκορ.

«Δεν ξέρω τι γαμ@@ κάνετε. Τρέχουμε καλά την επίθεση για τρία δεκάλεπτα και τώρα θέλετε να αυτοσχεδιάσετε και να κάνετε τα δικά σας γαμ@@@α plays», είπε σε έξαλλη κατάσταση ο ομοσπονδιακός τεχνικός.

Δείτε το βίντεο:

Canada vs Greece Olympic qualifiers and Rick Pitino is losing his mind😂 pic.twitter.com/GnloW2xfsE