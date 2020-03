Ο Σέιν Λάρκιν χρειαζόταν ένα εύστοχο τρίποντο ακόμα στο ματς της Εφές με τον Ολυμπιακό για να γράψει ιστορία στη Euroleague, αλλά ο Εργκίν Αταμάν δεν του έδωσε την ευκαιρία να το πετύχει παρά τις παρακλήσεις του Αμερικανού.

Στα δέκα τρίποντα και τους 40 πόντους σταμάτησε το… κοντέρ του Σέιν Λάρκιν στη νίκη της Εφές Αναντολού επί του Ολυμπιακού (91-79) για την 28η αγωνιστική της Euroleague. Ο Αμερικανός -με τουρκικό διαβατήριο- ισοφάρισε το καλύτερο ρεκόρ στην ιστορία της διοργάνωσης όσον αφορά τα εύστοχα σουτ τριών πόντων σε ένα ματς, κάτι που κάνει για δεύτερη φορά φέτος, αφού είχε πετύχει ξανά δέκα κόντρα στη Μπάγερν Μονάχου, ενώ ο άλλος παίκτης που κατέχει το σχετικό ρεκόρ είναι Άντριου Γκάουντλουκ, που το είχε πετύχει με τη φανέλα της Φενέρμπαχτσε.

Το 10ο τρίποντο του Λάρκιν πανηγυρίστηκε δεόντως από τους συμπαίκτες κατά την αποχώρηση του παίκτη προς τον πάγκο, αλλά ο Εργκίν Αταμάν και ο βοηθός δεν τον επανέφεραν στο παρκέ για μία τελευταία προσπάθεια, παρά τις φωνές του Αμερικανού στον πάγκο, αφού ο χρόνος που απέμενε ήταν λιγοστός.

I think @ShaneLarkin_3 might have wanted back in…#GameON pic.twitter.com/HparRxcriv