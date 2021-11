Το όνειρο της συμμετοχής στον τελικό του WTA Finals για τη Μαρία Σάκκαρη «έσβησε» τα ξημερώματα της Τετάρτης (17.11.2021).

Η Ανέτ Κονταβέιτ αποδείχθηκε αξεπέραστο εμπόδιο για τη Μαρία Σάκκαρη, με την Ελληνίδα πρωταθλήτρια να χάνει 2-1 (6-1, 3-6, 6-3) σετ στον ημιτελικό του WTA Finals.

Σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι που διήρκεσε 2 ώρες και δυο λεπτά, η Κονταβέιτ κατάφερε να βάλει φρένο στην… ξέφρενη πορεία της Μαρίας Σάκκαρη, που την έχει φέρει στο Νο6 της παγκόσμιας κατάταξης.

Η Εσθονή τενίστρια ήταν απόλυτη κυρίαρχος στο πρώτο σετ, με ένα παιχνίδια χωρίς λάθη, ενώ η Μαρία Σάκκαρη έκανε πολλά αβίαστα λάθη που της κόστισαν.

Muy rapida! 😎 Anett Kontaveit speeds through the opening set, 6-1! #AKRONWTAFinals pic.twitter.com/uf0j1b7AVf

Αυτό συνεχίστηκε στη μεγαλύτερη διάρκεια του δεύτερου σετ, προς το τέλος του οποίου η Μαρία Σάκκαρη κατάφερε να κάνει το break point, πήρε το δεύτερο σετ και όλα θα κρίνονταν στο 3ο.

Εκεί, όμως, η Μαρία Σάκκαρη έχασε ένα game που έδειχνε δικό της, στο 4-3, με την Κονταβέιτ να εκμεταλλεύεται το momentum και να κερδίζει τελικά με 6-3, το σετ και τον αγώνα.

Σε εκείνο το game, η Μαρία Σάκκαρη βρέθηκε να προηγείται 40-0 αλλά η Κονταβέιτ ισοφάρισε 40-40, με την Ελληνίδα τενίστρια να χάνει 8 (!) ευκαιρίες να πάρει το game, το οποίο έχασε λόγω ενός διπλού λάθους και ενός αβίαστου λάθους, με αποτέλεσμα να δεχτεί break!

Tour-leading 48th win of the season 👊



Anett Kontaveit fights past Sakkari and enters the biggest final of her career!#AKRONWTAFinals pic.twitter.com/4Wy82eJuie