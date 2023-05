Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 73-69 στο τέταρτο παιχνίδι της σειράς με τη Φενέρμπαχτσε στα play off της Euroleague, αλλά διατηρεί το πλεονέκτημα πρόκρισης στο Final 4, αφού έχει το πέμπτο παιχνίδι στην έδρα του.

Παρότι “πάλεψε” μέχρι τέλους και το δεύτερο ματς στην Κωνσταντινούπολη, ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να φθάσει σε δεύτερο μπρέικ και η σειρά επιστρέφει στο ΣΕΦ, για ένα τελευταίο παιχνίδι, το οποίο και θα κρίνει το “εισιτήριο” για το Κάουνας. Σε έναν αγώνα με μεγάλη αστοχία και για τις δύο ομάδες, οι Πειραιώτες είχαν ως πρωταγωνιστές του Κάνααν και ΜακΚίσικ, αλλά η τουρκική ομάδα βρήκε περισσότερες λύσεις στο τέλος και με τρίποντα των Πιερ και Ντόρσεϊ έφθασε στη νίκη και ισοφάρισε σε 2-2 τη σειρά των play off της Euroleague.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε δυνατά το παιχνίδι και προηγήθηκε με 5-0, ευστοχώντας στα πρώτα του σουτ στο ματς, αλλά στη συνέχεια τα… έσπασε από το τρίποντο και αντιμετώπισε προβλήματα στην επίθεση. Η άμυνά του όμως ήταν εξαιρετική με πρωταγωνιστές τους Γουόκαπ και Φαλ, διατηρώντας και την Φενέρμπαχτσε χαμηλά στο σκορ. Το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε έτσι με στο 18-17.

Η εικόνα του αγώνα δεν άλλαξε ούτε στο δεύτερο δεκάλεπτο, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν πόντο πόντο, χωρίς υψηλά ποσοστά ευστοχίας. Ο Ολυμπιακός βρήκε λύσεις από τον ΜακΚίσικ, αλλά από τον πάγκο ήρθε και ο Έντουαρντς για τη Φενέρμπαχτσε, με αμφότερους να γίνονται πρώτοι σκόρερ της ομάδας τους, με 8 και 7 πόντους αντίστοιχα. Το παιχνίδι παρέμεινε δε ντέρμπι και το ημίχρονο “έκλεισε” με σκορ 33-32 υπέρ των Πειραιωτών.

Στο τρίτο δεκάλεπτο, Ολυμπιακός και Φενέρμπαχτσε ήταν πιο εύστοχοι στο ξεκίνημα, με τον Κάνααν να βρίσκει ρυθμό για την ομάδα του Μπαρτζώκα και τον Γκούντουριτς να προσφέρει σε άμυνα και επίθεση για την τουρκική ομάδα. Μία σειρά από λάθη όμως, “χάλασαν” την εικόνα στην επίθεση και για τις δύο πλευρές, αλλά όχι και το… ντέρμπι, αφού το σκορ στο 30′ ήταν 49-48 υπέρ των Πειραιωτών.





