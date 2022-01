Ο Ολυμπιακός έμεινε μακριά από τον καλό του εαυτό και ηττήθηκε από την Φενέρμπαχτσε (80-94) στην Κωνσταντινούπολη, στο πλαίσιο της 20ης αγωνιστικής της Euroleague.

Ο Ολυμπιακός εμφανίστηκε επηρεασμένος από την αγωνιστική απραγία των τελευταίων εβδομάδων -λόγω των κρουσμάτων κορονοϊού που είχε η ομάδα- και με κάκιστη εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο, γνώρισε την ήττα από τη Φενέρμπαχτσε.

Από τους Πειραιώτες, ξεχώρισαν οι Ντόρσεϊ και Σλούκας με 14 πόντους ο καθένας, με τον δεύτερο να μοιράζει και 7 ασίστ. Από 12π. είχαν οι Πρίντεζης και Παπανικολάου.

Να αναφέρουμε ότι ο Ολυμπιακός είχε στο δεύτερο ημίχρονο στη.. άκρη του πάγκου του τον Χρήστο Παππά, αφού ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποβλήθηκε στο 17’. Με τραυματισμό αποχώρησε ο Σακίλ ΜακΚίσικ.

.@FBBasketbol pulled away from @olympiacosbc in the second half to claim a 94-80 victory



Highlights… pic.twitter.com/xSVT3nDxZr